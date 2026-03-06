Garanti BBVA, birden fazla bankaya borcu bulunan müşteriler için yeni bir finansman seçeneği sunuyor. Banka tarafından duyurulan borç kapatma kredisi kampanyası kapsamında, kredi kartı ve tüketici kredisi borçları tek bir kredi altında toplanabiliyor.



Kampanya ile kullanıcıların farklı bankalardaki borçlarını tek taksit halinde ödemesi hedefleniyor. Bu yöntem, özellikle birden fazla ödeme yapan kişiler için bütçe yönetimini daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor.



BORÇLAR TEK KREDİ ALTINDA TOPLANIYOR



Borç kapatma kredisi kapsamında müşterilerin mevcut borç bakiyeleri banka tarafından inceleniyor. Uygun görülmesi halinde borçlar doğrudan ilgili bankalara transfer edilerek kapatılabiliyor.



Böylece kredi kartı borçları, ihtiyaç kredileri veya farklı finans kuruluşlarına olan borçlar tek bir ödeme planı altında birleştiriliyor. Bu sistem, özellikle birden fazla borcu olan kişiler için ödeme sürecini sadeleştiriyor.



500 BİN TL’YE KADAR KREDİ İMKANI

Kampanya kapsamında sunulan kredi limiti 500 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Ancak kredi tutarı başvuru sahibinin gelir durumu, kredi notu ve mevcut borç yapısına göre değişiklik gösterebiliyor.



Ödeme planları müşterinin gelirine uygun şekilde hazırlanırken, geri ödeme vadeleri 24 aya kadar uzayabiliyor. Banka ayrıca kişiye özel faiz oranları uygulayarak ödeme planlarını daha dengeli hale getirmeyi hedefliyor.



BAŞVURULAR ŞUBEDEN VE DİJİTAL KANALLARDAN



Borç kapatma kredisi için başvurular Garanti BBVA şubeleri üzerinden yapılabildiği gibi mobil bankacılık ve internet bankacılığı aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.

Başvuru sırasında müşterinin kredi notu, gelir durumu ve mevcut borç bilgileri değerlendiriliyor. Bu inceleme sonucunda uygun kredi limiti ve ödeme planı belirleniyor.

Finans uzmanları, borç kapatma kredilerinin ödeme planını sadeleştirebileceğini ancak yeni borçlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.

