Alanya’nın Oba Mahallesi’nde bulunan Blue Diamond Residence’ta tapu sorunu yaşandığı iddia edildi. Site sakinlerinin iddialarına göre A ve B blokta daire satın alan 8 kişi, bina tamamlanmış ve dairelerde oturum başlamış olmasına rağmen tapularını henüz alamadı. İddiaya göre binada halen iskan (yapı kullanım izin belgesi) bulunmuyor. Daire sahipleri, bu nedenle resmi işlemlerini tamamlayamadıklarını ve tapularını üzerlerine alamadıklarını öne sürdü. Öte yandan bazı daire sahipleri, satış sürecinde emlak şirketi olarak faaliyet gösteren Alanya Homes tarafından kendilerine bu sorunların bildirilmediğini, satış işlemleri sırasında tapu masrafı adı altında yaklaşık 2 bin dolar değerinde kripto para talep edildiğini de öne sürdü.

ARSA SAHİPLERİ İLE MÜTEAHHİT ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK İDDİASI

İddialara göre arsa sahipleri olan Karakocalı Mahallesi’nden Ş.Y., H.Y., A.Y., A.Y. ve İ.Y.’nin, müteahhit firma Best Invest ile aralarında bulunan alacak meselesi nedeniyle tapular üzerindeki şerhi kaldırmadığı ileri sürüldü. Daire sahipleri ise bu borç ilişkisinin kendileriyle ilgisi olmadığını, buna rağmen mağdur olduklarını iddia etti.

SATIŞ SÜRECİNE İLİŞKİN İDDİALAR

Bazı daire sahipleri ayrıca satış sürecinde emlak şirketi olarak faaliyet gösteren Alanya Homes tarafından sorunların kendilerine bildirilmediğini öne sürdü. İddiaya göre tapu masrafı adı altında yaklaşık 2 bin dolar değerinde kripto para talep edildiği de ileri sürüldü.

“67 BİN EURO ÖDEDİ” İDDİASI

İddialar arasında bir Rus alıcının daire için yaklaşık 67 bin euro nakit ödeme yaptığı ve süreçte büyük mağduriyet yaşadığı da yer aldı. Daire sahipleri, yaşananlarla ilgili noter sözleşmeleri, ödeme makbuzları, WhatsApp yazışmaları ve kripto para transfer kayıtlarının bulunduğunu belirtti. (Hatice NERGİZ)

Kaynak: Haber Merkezi