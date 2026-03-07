ALANYA’DAKİ siyasi partilerin kadın temsilcileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle birer mesaj yayınladılar. Açıklamalarda kadın cinayetleri, eşitlik ve kadınların toplumsal hayatta güçlenmesi konuları öne çıktı.

‘KADIN CİNAYETLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ’

Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer alabilmesi için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; emeğiyle, fedakârlığıyla ve azmiyle hayatın her alanında var olan kadınlarımızın mücadelesini ve topluma kattığı değeri hatırladığımız anlamlı bir gündür. Kadın; ailenin temel direği, toplumun yapı taşıdır. Güçlü kadın, güçlü aileyi; güçlü aile ise güçlü toplumu oluşturur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son yıllarda kadınların hayatın her alanında daha güçlü ve özgür bir şekilde yer alabilmesi için önemli adımlar atılmıştır. Yıllarca süren başörtüsü yasağının kaldırılmasıyla kadınlarımız eğitimde, kamuda ve siyasette inançlarıyla özgürce yer alma hakkına kavuşmuş; üniversitelerden kamu kurumlarına kadar birçok alanda kadınların önündeki engeller kaldırılmıştır. Kadın girişimciliğini destekleyen projeler, sosyal yardımlar, annelere yönelik destekler ve çalışma hayatında kadın istihdamını artırmaya yönelik teşviklerle kadınların hem sosyal hem de ekonomik hayatta daha güçlü olması hedeflenmiştir. Kadın kooperatiflerinin desteklenmesi ve aileyi güçlendiren politikalar da bu süreçte önemli rol oynamıştır. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da devletimiz kararlı bir duruş sergilemektedir. Yapılan yasal düzenlemeler ve koruyucu mekanizmalarla kadınlarımızın güvenliği ve haklarının korunması için çalışmalar sürdürülmektedir. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyor, bu konuda toplumun tüm kesimlerinin ortak bir bilinçle hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. AK Parti Kadın Kolları olarak bizler de Alanya’da kadınlarımızın hayatına dokunan birçok çalışma yürütüyoruz. Hane ziyaretleriyle kadınlarımızın taleplerini dinliyor, sosyal dayanışma faaliyetleriyle onların yanında oluyor, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer alabilmesi için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere; emeğiyle hayatı güzelleştiren, ailesine ve ülkesine değer katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir hayat diliyorum” dedi.

‘EŞİTLİK BİR LÜTUF DEĞİL HAK VE ZORUNLULUKTUR’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Kadın Kolları Başkanı Ümran Aykut ise ​8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “​8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bir kutlamadan öte, kadınların yüzyıllardır süren var olma ve eşitlik mücadelesinin bir nişanesi olarak karşılıyoruz. Ne yazık ki 2026 yılında dahi gündemimizin en başında hala kadın cinayetleri, şiddet ve sistematik dışlanma gibi utanç verici başlıkların yer alması, toplumsal gelişimimizin önündeki en büyük engelin zihniyet olduğunu kanıtlıyor. Modern, demokratik ve aydınlık zihinler; kadını ve erkeği hayatın her alanında eşit bireyler olarak görür. Ancak ne hazindir ki, bu ilerlemeyi hazmedemeyen, kadınları toplumsal hayatın dışına iterek onlara edilgen roller biçmeye çalışan erkek egemen, çağ dışı bir anlayış hala pusuda beklemektedir. Bizler, CHP Kadın Kolları olarak bu ‘biçilmiş’ rolleri reddediyor; hayatın her alanında, karar mekanizmalarında ve iş dünyasında ‘varız, buradayız ve eşitiz’ diyoruz. Mücadelemiz sadece söylemde değil, somut adımlarla da hayat buluyor. Düzenlediğimiz paneller, eğitim seminerleri ve toplumsal bilinçlendirme toplantılarıyla; eşitlik bilincini bireyden başlayarak topluma yaymayı, özellikle geçim sıkıntısı yaşayan ve ekonomik özgürlüğünü kazanmak isteyen kadınlarımızın önündeki cam tavanları yıkmayı, iş dünyasında karşılaşılan ayrımcılık ve zorlukları en aza indirmek için dayanışma ağları kurmayı temel görev ediniyoruz.

​Kadınların iş gücüne katılımı bir tercih değil, bir memleket meselesidir. Üreten, kazanan ve haklarını bilen her kadın, aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. 8 Mart, sadece bir gün değil, her gün süren bir mücadelenin hatırlatıcısıdır. Biz, Alanya’da ve tüm Türkiye’de, kadınların özgürce nefes aldığı, şiddetin son bulduğu ve emeğin en yüce değer olduğu bir düzen için çalışmaya kararlıyız. ​Kadının sosyal hayattan ve iş dünyasından dışlandığı değil, omuz omuza yükseldiği bir Türkiye hedefiyle; tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü saygıyla selamlıyor, bu mücadeleye omuz veren herkesi dayanışmaya davet ediyoruz.”

‘YAŞANAN KADIN CİNAYETLERİ HEPİMİZİN YÜREĞİNİ DERİNDEN YARALAMAKTADIR’

MHP Alanya Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanı Halime Türk, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Kadın; hayatın kaynağı, ailenin temeli, milletimizin en kıymetli emanetidir. Fedakârlığı, merhameti ve iradesiyle toplumun şekillenmesinde belirleyici rol oynayan kadınlarımızın günü olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü bir kez daha idrak etmenin anlam ve önemini yaşıyoruz.

Türk kadını tarih boyunca yalnızca bir ailenin değil, bir milletin kaderine yön vermiştir. Zor zamanlarda cephede vatan savunmasına omuz vermiş, barış zamanında ise ailesini ve toplumunu ayakta tutarak milletimizin geleceğine yön vermiştir. Bu yönüyle Türk kadını; cesaretin, sabrın ve vatan sevgisinin en güçlü temsilcisidir. Bizler MHP Alanya Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanlığı olarak yıl boyunca kadınlarımızın sosyal, kültürel ve toplumsal hayatta daha güçlü yer alabilmesi için çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Kadınların toplumdaki yerini güçlendirmeye yönelik ziyaretler, sosyal sorumluluk faaliyetleri, ihtiyaç sahibi ailelere destek çalışmaları ve toplumsal farkındalık etkinlikleriyle hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Ancak ne yazık ki son günlerde ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri hepimizin yüreğini derinden yaralamaktadır. Kadına yönelen her türlü şiddet, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve asla kabul edilemez. Bir kadının hayatına kast etmek yalnızca bir bireye değil, aynı zamanda aileye, topluma ve milletimizin vicdanına yapılmış ağır bir saldırıdır. Kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin son bulması için toplumun tüm kesimlerinin ortak bir hassasiyet göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Kadınların güven içinde yaşayabildiği bir toplum, aynı zamanda huzurlu ve güçlü bir toplumdur. Bizler inanıyoruz ki; kadın güçlü ise aile güçlüdür, aile güçlü ise millet güçlüdür. Türk kadınının onurunu, emeğini ve hayat hakkını korumak, milletimizin geleceğini korumakla eş değerdir. Bu vesileyle başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri ve eşleri olmak üzere, hayatın her alanında emek veren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor; sağlık, huzur ve esenlikler diliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘EŞİT VE ADİL BİR TÜRKİYE, GÜÇLÜ KADINLARLA MÜMKÜNDÜR’

8 Mart’ın öneminden söz eden İyi Parti Alanya Kadın Politikaları Başkanı Emine Soykan, “Türkiye’de kadınlar, toplumsal cinsiyet rolleri, ayrımcı tutumlar, şiddet ve baskı mekanizmaları ile hâlâ mücadele etmektedir. Ev içi emeğin görünmezliği ve bakım yükünün neredeyse tamamen kadınların omuzunda toplanması kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını sınırlamaktadır. Tam da bu nedenle İYİ Parti olarak diyoruz ki; kadınların iş hayatında, eğitimde, siyasette ve günlük yaşamda yaşadığı eşitsizliklere karşı hukuki önlemler alınmalıdır. Siyasi partilerde cinsiyet kotası yasal bir zorunluluk hâline getirilmesi, kadınların yerelde ve merkezde siyasete katılımını destekleyecek fonlar ve eğitim programları oluşturulmalıdır. Güçlü bir şekilde şiddetle mücadele mekanizması kurulmalı ve koruma kararları, takip sistemleri ve kolluk süreçleri güçlendirilerek 7/24 çalışan, yaygınlaştırılmış kadın destek merkezleri artırılmalıdır. Biz kadınların hak ettikleri yere gelebilmesi için İYİ Parti olarak mücadeleye devam edeceğiz. Eşit ve adil bir Türkiye, güçlü kadınlarla mümkündür. Kadın haklarının savunucusu olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. (Sudi ÇANDIR)

