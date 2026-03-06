Ramazan Bayramı yaklaşırken öğrenciler ve veliler “bayram tatili 9 gün olacak mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ve Bakan Yusuf Tekin’in açıklamaları konunun netleşmesini sağladı.

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli aynı soruyu soruyor: “Bayram tatili 9 gün olacak mı?” Özellikle Alanya ve Antalya’da okuyan öğrenciler için ara tatil ile bayramın birleşip birleşmeyeceği merak konusu oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 2026 Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayramdan bir gün önce olan 19 Mart Perşembe ise arefe günü olarak yarım gün resmi tatil sayılıyor.

Normal şartlarda bayram tatili, arefe günüyle birlikte toplam 3,5 gün sürüyor. Ancak kamu çalışanları için bazı yıllarda idari izin verilmesi nedeniyle tatil süresi uzayabiliyor.

ARA TATİL VE BAYRAM TAKVİMİ ÇAKIŞIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında uygulanacak.

Aynı dönemde Ramazan Bayramı’nın da başlaması nedeniyle, ara tatil ile bayram günleri takvimde zaten birbirine denk geliyor. Bu nedenle öğrenciler için ayrıca ek bir tatil oluşmuyor.

Hafta sonları da dahil edildiğinde ikinci ara tatil zaten toplamda 9 günlük bir süreci kapsıyor.

Yani öğrenciler için fiilen uzun bir tatil olacak ama bu durum yeni bir karar nedeniyle değil, takvimin doğal akışından kaynaklanıyor.

Birçok veli de aslında bunu soruyor. Çünkü çocuklar ara tatildeyken bayram başlayacak. O yüzden “tatil uzatıldı mı?” gibi görünüyor ama teknik olarak yeni bir karar yok.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Şu an için Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığına dair resmi bir karar bulunmuyor.

Bayram tatilinin 9 güne uzaması ancak kamu çalışanları için pazartesi, salı ve çarşamba günlerinin idari izin kapsamına alınması halinde mümkün olabiliyor.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından böyle bir uygulamaya dair açıklanmış bir karar bulunmuyor.

ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı değerlendirmede Türkiye’de zorunlu eğitim süresinin 180 gün olduğunu hatırlattı.

Resmi tatiller, yarıyıl tatili ve bayram günleri hesaba katıldığında takvimde zaman zaman sıkışıklık oluştuğunu belirten Tekin, ara tatil uygulamasının gelecek yıllarda yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.

Ancak mevcut eğitim öğretim yılı için açıklanan takvimde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Özetle…

Ramazan Bayramı tatili şu an için 3,5 gün.

Bayram tatilinin 9 güne uzatıldığına dair resmi karar yok.

İkinci ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Ara tatil ve bayram günleri çakıştığı için öğrenciler zaten uzun bir tatil sürecine girmiş olacak.

Çocuklar için güzel bir tesadüf gibi. Tatil zaten vardı… bayram da içine denk geldi.

Resmi açıklamalar ise şimdilik bu kadar.