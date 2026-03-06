Milyonlarca gencin yakından takip ettiği bedelli askerlik ücreti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini kabul etti. Teklifte yer alan düzenlemeye göre bedelli askerlik ücretine yüzde 25 oranında ek artış yapılması öngörülüyor.

AK Parti tarafından sunulan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” kapsamında bedelli askerlik ücretinin hesaplanma yöntemi de yeniden düzenleniyor. Düzenleme, bedelli askerlik yapmayı planlayan yüz binlerce yükümlüyü doğrudan etkiliyor.

YENİ HESAPLAMA YÖNTEMİ GELİYOR

Askeralma Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikle birlikte bedelli askerlik ücretinin hesaplanmasında yeni bir yöntem uygulanacak. Buna göre ödenecek tutar, 300 bin gösterge rakamının ödeme gününde geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpılmasıyla belirlenecek.

Mevcut katsayılar üzerinden yapılan hesaplamalara göre bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 417 bin TL seviyesine çıkabileceği değerlendiriliyor.

ÖDEME PEŞİN YAPILACAK

Düzenlemeye göre yükümlüler belirlenen bedeli Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek süre içerisinde peşin olarak yatıracak. Ödemeyi yapan ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayan kişiler askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Toplanan bedelli askerlik ücretinin bir kısmı genel bütçeye gelir olarak kaydedilirken, önemli bir bölümü ise Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılacak. Böylece savunma sanayii projeleri için ek finansman sağlanması hedefleniyor.

KANUN TEKLİFİNDE BAŞKA DÜZENLEMELER DE VAR

Aynı kanun teklifinde ekonomi ve finans alanında çeşitli düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre kripto varlık işlemleri için yeni vergi uygulamaları getiriliyor. Her satış ve transfer işleminden on binde 3 oranında işlem vergisi alınması ve bu işlemlerden elde edilen kazançlara yüzde 10 stopaj uygulanması planlanıyor.

Deprem bölgesine yönelik düzenlemeler de teklif kapsamında yer aldı. 6 Şubat depremleri sonrasında inşa edilen konutların borçlarının 31 Aralık 2026 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 indirim uygulanması öngörülüyor.

DEĞERLİ TAŞLARA ÖTV GELİYOR

Teklifte ayrıca pırlanta, elmas ve inci gibi değerli taşlara yüzde 20 ÖTV getirilmesi planlanıyor. Bunun yanında iş yerlerinde yemek verilmeyen günler için çalışanlara ödenen nakit yemek bedeli istisnası 300 TL’ye çıkarılıyor.

Vakıf üniversitesi hastanelerinin kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılması ve BOTAŞ’ın vergi borçlarının Hazine alacaklarından mahsup edilmesi gibi maddeleri de içeren düzenleme, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecek.