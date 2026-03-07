ALANYA’DA 15 Nisan 2025 tarihinde Hacet Mahallesi’nde meydana gelen olayla ilgili davanın üçüncü duruşması, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Melike D., cezaevinden jandarma eşliğinde getirildi. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile sanık avukatları da hazır bulundu. Sanık avukatı savunmasında, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürerek, “Melike D.’nin babası ve amcasının da psikolojik tedavi gördüğü bilinmektedir. Müvekkilimin akıl sağlığı yerinde değildir ve bu yönde üç ayrı rapor bulunmaktadır. Ceza ehliyeti yoktur” dedi. Mahkeme başkanı ise sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun daha önce hava muhalefeti nedeniyle alınamadığını belirterek, Melike D.’nin akıl sağlığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verildiğini açıkladı. Sanığın 29 Nisan’da İstanbul’a gönderileceği belirtildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Haziran 2026 tarihine erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 15 Nisan 2025 günü sabah saat 07.00 sıralarında Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı 605. Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Melike D., 36 günlük bebeği Melisa’yı pencereden attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek, önce Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İki gün boyunca yaşam mücadelesi veren Melisa bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Melike D., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından “kasten öldürme” suçundan tutuklanan sanık, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (Mehmet AL – ÖZEL HABER)

