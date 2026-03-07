‘AKADEMİK BİRLİĞİMİZ GÜÇLENİYOR’

Program sonrası bir değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Turan Sağer, şu ifadeleri kullandı: “Milli iradenin kalbi olan Gazi Meclisimizde, Meclis Başkanımız sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un davetiyle gerçekleşen bu iftar buluşmasını çok kıymetli buluyorum. Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve değerli meslektaşlarımla bir araya gelerek hem Ramazan ayının manevi iklimini paylaştık hem de üniversitelerimizin geleceğine dair istişarelerde bulunduk. Bu anlamlı organizasyon için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza ve ev sahipliği için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına şükranlarımı sunuyorum.”

263. ÜNİVERSİTELERARASI KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rektör Prof. Dr. Turan Sağer, iftar programı öncesinde yine aynı gün Ankara’da düzenlenen 263. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’na da iştirak etti. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu’nda, YÖK Başkanı Özvar’ın teşrifleriyle düzenlenen toplantıda, üniversiteler arası iş birliği ve akademik süreçlere dair önemli gündem maddeleri görüşüldü.

Rektör Sağer, üniversiteler arasındaki eş güdümün artırılması ve yükseköğretim vizyonuna katkı sağlanması noktasında çeşitli görüşmelerde bulundu.

Kaynak: Alanya Üniversitesi/BÜLTEN