Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve eşi Şeyma Öztürk, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen iftar programına katılarak çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. Programda çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Öztürk, onlarla sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Kaymakam Öztürk ayrıca çocukların aileleriyle de bir süre görüşerek çocukların gelişimleri ve eğitim durumları hakkında bilgi aldı.

İftar programına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri ile ilçe protokolü de katıldı. Program sonunda Kaymakam Şakir Öner Öztürk, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, iftar programına verdikleri destekten dolayı Origin Mezze & Grill işletmesine de teşekkür etti. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi