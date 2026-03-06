Sosyal medyada hızla yayılan ve ABD’li bir kadın komutanı gösterdiği iddia edilen fotoğrafların yapay zeka ürünü olduğu ortaya çıktı. Görsellerde Donald Trump ve Melania Trump ile çekilmiş gibi gösterilen kareler milyonlarca kişiyi yanılttı.

ABD ve İsrail’in İran eksenli operasyonlarının konuşulduğu bir dönemde sosyal medyada dolaşıma giren bazı fotoğraflar kısa sürede gündem oldu. Üniformalı, sarışın ve yüksek rütbeli bir Amerikan askeri olarak tanıtılan bir kadın figürün yer aldığı paylaşımlar, birçok kullanıcı tarafından gerçek sanıldı.

Paylaşımlarda söz konusu kişinin ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump ile birlikte poz verdiği görüntüler yer aldı. Fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

GÖRSELLER YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLMİŞ

Ancak yapılan dijital incelemelerde, paylaşılan fotoğrafların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Uzmanların yaptığı analizlere göre görüntüler yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturuldu ve fotoğraflarda görülen kişinin gerçek bir ABD’li komutan olmadığı belirlendi.

Özellikle savaş ve kriz dönemlerinde bu tür içeriklerin çok daha hızlı yayıldığına dikkat çekiliyor. Dijital medya uzmanları, kullanıcıların gördükleri görüntüleri doğrulamadan paylaşmaması gerektiğini vurguluyor.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KİŞİYİ YANILTTI

Söz konusu hesapta yer alan görsellerin büyük bölümü, “ABD’li sarışın komutan” iddiasıyla servis edildi. Paylaşımlar kısa sürede viral hale gelirken birçok kullanıcı görüntüleri gerçek bir askeri yetkiliye ait zannetti.

Instagram’da “jessicaa.foster” kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan hesabın yaklaşık 875 bin takipçiye ulaştığı görüldü. Ancak yapılan incelemeler sonrası hesabın paylaştığı içeriklerin önemli bölümünün yapay zeka ile üretildiği ortaya çıktı.

Bazı kullanıcılar görüntülerdeki detayların gerçek dışı olduğunu fark etti. Omuz rütbelerindeki hatalar, üniforma detayları ve arka plan uyumsuzlukları dikkat çekti. Birçok kişi fotoğrafların sahte olduğunu sonradan fark etti.

Aslında böyle şeyler artık çok sık görülüyor. Sosyal medyada dolaşan bir fotoğrafın gerçek mi yoksa yapay zeka ürünü mü olduğunu anlamak bazen zor oluyor. Hele kriz dönemlerinde insanlar gördüğünü daha hızlı paylaşıyor. Sonra…

DEZENFORMASYON RİSKİNE DİKKAT

Uzmanlar, yapay zeka ile üretilen sahte fotoğrafların özellikle politik ve askeri gelişmeler sırasında dezenformasyon aracı olarak kullanılabildiğini belirtiyor.

Bu nedenle sosyal medya kullanıcılarının viral içeriklere karşı daha temkinli olması, özellikle kaynağı belirsiz görselleri doğrulamadan paylaşmaması gerektiği uyarısı yapılıyor.

Kurumlar ve resmi askeri kaynaklar ise sosyal medyada yayılan bu tür görüntülere karşı dikkatli olunması gerektiğini sık sık hatırlatıyor.

O fotoğraflar gerçek değil. Ama milyonlarca kişi kısa süreliğine gerçek sandı.