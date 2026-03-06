Mahmutseydi Mahallesi Muhtarlığı’ndan istifa eden Resul Bülbül, yaptığı yeni açıklamada mağdur olduğunu söyleyen vatandaşların zararını kendi cebinden karşılayacağını duyurdu.

Alanya’nın Mahmutseydi Mahallesinde iki dönem muhtarlık yapan Resul Bülbül, dün görevinden istifa etmesinin ardından yaptığı yeni açıklamayla dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Alanya Kaymakamlığı’na sunduğu dilekçeyle görevinden ayrıldığını duyuran Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa kararını “Gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim” sözleriyle duyurmuştu. İstifanın ardından mahallede farklı iddialar ve yorumlar gündeme gelirken, eski muhtardan yeni bir açıklama geldi.

“ZARARLARI CEBİMDEN ÖDEYECEĞİM”

Bülbül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine destek mesajı gönderen kişilere teşekkür ederek dikkat çeken bir ifade kullandı. Eski muhtar, “Benim yüzümden mağdur olan vatandaşlarımızın paralarını kendi cebimden ödeyeceğim” dedi.

Bu açıklama kısa sürede mahallede ve Alanya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar, söz konusu ifadelerin hangi olay veya süreçle ilgili olduğunu merak etmeye başladı.

Mahallede konuşulanlara göre bazı vatandaşların yaşanan süreç nedeniyle maddi mağduriyet yaşadığı iddiaları bulunuyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama ya da detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Bülbül’ün yaptığı ödeme taahhüdünün nasıl gerçekleşeceği ve hangi mağduriyetleri kapsadığı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak gibi görünüyor.

Mahallede konu hâlâ konuşuluyor. Kimi “Muhtarın böyle bir sorumluluk alması kolay değil” diyor, kimi ise “Önce ne olduğunu öğrenmek lazım” diye düşünüyor. Net tablo henüz ortaya çıkmış değil…

Bu arada eski muhtarın açıklaması sonrası bazı mahalle sakinleri sosyal medyada destek mesajları paylaşırken, bazıları da sürecin açıklığa kavuşmasını beklediklerini ifade etti. Konuyla ilgili resmi kurumlar tarafından yapılacak olası açıklamalar da merak ediliyor.