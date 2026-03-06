Meteoroloji Antalya Körfezi için fırtına uyarısı yaptı. Cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın saatte 75 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.

Antalya ve Alanya için fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Antalya Körfezi’nde rüzgarın yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Tahminlere göre Antalya Körfezi’nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği belirtiliyor. Bu kuvvet, saatte yaklaşık 50 ile 75 kilometre hızındaki fırtına anlamına geliyor.

FIRTINA SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Meteorolojik uyarıya göre fırtınanın 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 00.00’da başlaması ve gün boyunca etkili olması bekleniyor. Yetkililer, rüzgarın özellikle sabah ve öğle saatlerinde zaman zaman kuvvetini artırabileceğini ifade ediyor.

Fırtınanın akşam saatlerine doğru ise etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Tahminlere göre sistemin 20.00 civarında zayıflaması bekleniyor.

BALIKÇILAR VE DENİZCİLERE UYARI

Yetkililer özellikle balıkçılar, küçük tekne sahipleri, denizciler ve kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Alanya sahil hattında yaşayan birçok kişi için bu tür fırtınalar günlük hayatı da etkileyebiliyor. Özellikle küçük balıkçı tekneleri için denize açılmak riskli hale gelebiliyor. Sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşların da yüksek dalga ihtimaline karşı dikkatli olması gerekiyor.

Denizde faaliyet gösterenlerin güncel meteoroloji uyarılarını takip ederek gerekli önlemleri almaları istendi.

Bir balıkçı sabah erken saatlerde limanda konuşurken “Rüzgar kuzeyden sert vurursa deniz bir anda kabarır… O yüzden çoğu tekne yarın çıkmaz” dedi. Hava böyle olunca işler de bekliyor biraz.

Bazen Alanya’da sabah deniz sakin görünür. Ama öğlene doğru rüzgar dönünce…

Kısa süre içinde dalga büyür.

Uyarı kısa ama önemli. Sahilde olanlar dikkat etsin.