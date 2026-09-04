Alanya Belediyesi, semt pazarlarında tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin ağırlığını kontrol edebilmesi amacıyla “Güven Terazisi” uygulamasını hayata geçirdi. Zabıta Müdürlüğü tarafından pazar alanlarının kolay ulaşılabilen noktalarına yerleştirilen hassas kontrol terazileri, vatandaşların meyve, sebze ve diğer ürünleri ücretsiz olarak yeniden tartmasına imkan sağlıyor. Uygulamayla eksik gramajdan kaynaklanabilecek tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi ve pazar alışverişinde güven ortamının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

VATANDAŞ ALDIĞI ÜRÜNÜ YENİDEN TARTABİLECEK

Uygulama kapsamında pazardan alışveriş yapan vatandaş, tezgahta tartılarak satın aldığı ürünü belediyenin kontrol terazisine götürerek ağırlığını yeniden ölçebiliyor. Böylece satın alma sırasında belirtilen miktarla kontrol terazisinde görülen gramaj karşılaştırılabiliyor. Özellikle kilogram üzerinden fiyatlandırılan ürünlerde bu yöntem, tüketicinin ödediği bedelin karşılığında doğru miktarda ürün alıp almadığını doğrudan kontrol edebilmesini sağlıyor.

EKSİK GRAMAJ ÇIKARSA ZABITAYA BİLDİRİLEBİLECEK

Kontrol sırasında ürünün eksik gramajlı olduğunu düşünen vatandaşlar, pazar alanında görev yapan Alanya Belediyesi Zabıta ekiplerine başvurabiliyor. Bildirimin ardından ekipler durumu yerinde inceleyerek satışta kullanılan tartı ve ürünün gramajına ilişkin gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor. Mevzuata aykırı bir satışın tespit edilmesi halinde ilgili esnaf hakkında yasal işlem uygulanıyor. Bu nedenle vatandaşların şüpheli bir durumda öncelikle ürünü kontrol terazisinde tartması, ardından sonucu görevli zabıta personeline bildirmesi önem taşıyor.

KONTROL TERAZİLERİ MEVZUATTA DA YER ALIYOR

Pazar yerlerindeki elektronik kontrol terazileri yalnızca yerel bir denetim yöntemi değil, pazar yerlerine ilişkin düzenlemelerde de tüketicinin korunmasına yönelik araçlar arasında bulunuyor. Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik kapsamında tüketicilerin satın aldıkları malların ağırlığını kontrol edebileceği mevzuata uygun elektronik tartıların pazar yerlerinin giriş ve çıkış noktalarında bulundurulması öngörülüyor. Aynı düzenlemeler belediyelere pazar yerlerinde gerekli denetimleri yapma, mevzuata aykırılıkları tespit etme ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi ile korunmasına yönelik tedbirler alma görevi de veriyor.

PAZAR DENETİMİ SADECE GRAMAJLA SINIRLI DEĞİL

Semt pazarlarında tüketicinin korunmasına yönelik belediye denetimleri genel olarak tartıların yanı sıra fiyat ve etiket uygulamaları, tezgah düzeni, hijyen ve pazar alanındaki kurallara uyulması gibi başlıkları da kapsıyor. Satışta kullanılan ölçü ve tartı araçlarının doğru çalışması, fiyat bilgisinin tüketici tarafından anlaşılabilir biçimde görülebilmesi ve alışveriş sırasında yanıltıcı uygulamaların önlenmesi, düzenli pazar denetimlerinin temel unsurları arasında yer alıyor.

BENZER UYGULAMALAR FARKLI KENTLERDE DE KULLANILIYOR

Tüketicinin satın aldığı ürünü ikinci bir terazide kontrol etmesine dayanan sistem Türkiye'nin farklı belediyelerinde de uygulanıyor. Bazı belediyeler bu hizmeti “Tartı Kontrol Noktası”, “Gramaj Kontrol Noktası” veya “Terazi Noktası” adıyla yürütüyor. Temel yöntem ise aynı şekilde işliyor: vatandaş alışverişini yaptıktan sonra ürününü belediyenin kontrol terazisinde yeniden tartıyor, bir farklılık görmesi halinde pazar yerindeki zabıta personeline başvuruyor. Böylece sistem hem tüketici açısından ek bir kontrol mekanizması oluşturuyor hem de kurallara uygun satış yapan pazar esnafı açısından daha şeffaf bir alışveriş ortamını destekliyor.

FİYAT KADAR GRAMAJIN DA KONTROL EDİLMESİ ÖNEMLİ

Meyve ve sebze başta olmak üzere çok sayıda ürünün kilogram üzerinden satıldığı semt pazarlarında tüketicinin ödeyeceği toplam tutar, ürünün birim fiyatı kadar tartılan miktara da bağlı. Bu nedenle alışveriş sırasında yalnızca tezgahtaki kilogram fiyatına değil, terazide gösterilen ağırlık ve buna karşılık hesaplanan bedele de bakılması gerekiyor. Kontrol terazileri, vatandaşın alışveriş tamamlandıktan sonra bu bilgiyi bağımsız biçimde doğrulayabilmesine yardımcı oluyor.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Alanya Belediyesi, pazar yerlerinde tüketici haklarının korunmasına yönelik denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü bildirdi. “Güven Terazisi” uygulamasıyla vatandaşların satın aldıkları ürünleri doğrudan kontrol edebilmesi ve olası eksik gramaj durumlarında zabıtaya hızlı biçimde başvurabilmesi hedefleniyor. Uygulama aynı zamanda pazar esnafı ile tüketici arasındaki alışverişin ölçülebilir ve denetlenebilir bir zeminde yürütülmesine katkı sağlayan bir kontrol mekanizması olarak kullanılacak.