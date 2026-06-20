Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, kamuoyunda torba yasa olarak bilinen düzenleme ile perakende satış, tarım, enerji ve imar alanlarında yeni kurallar ile ağır idari para cezaları hayata geçirildi.

Düzenlemenin en çok dikkat çeken maddeleri arasında alkollü içki satış noktalarındaki görünürlük kısıtlamaları ve izinsiz yapılara yönelik altyapı yasakları yer alıyor. Yeni kanunla birlikte alkollü içkilerin veya bu ürünleri üreten, ithal eden firmaların isim, marka ve logoları iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde ve hiçbir etkinlik alanında bulundurulamayacak. Ayrıca distile alkollü içki markası ile fermente alkollü içki markası birbiri yerine kullanılamayacak.

KAÇAK YAPILARA ABONELİK BAĞLAYANLARA AĞIR CEZA

İmar ve altyapı düzenlemeleri kapsamında, izin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılması yasaklandı. Bu kurala aykırı davranarak abonelik tesis eden idare ve kurumlara her abone başına 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Tarım ve hayvancılık alanında da önemli değişiklikler Resmi Gazete'de yer aldı. Canlı hayvan sevklerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen belgeleri bulundurmayanlara sığır cinsi için hayvan başına 7 bin 863 lira, koyun ve keçi türleri için ise 1204 lira ceza kesilecek. Çeltik tarlaları il ve ilçe merkezlerinde imar sınırına en az 500 metre, köy ve mahallelerde ise 50 metre uzaklıkta olabilecek. Şeker pancarı fiyatları ise fabrikalar ile üreticiler arasındaki mutabakata göre belirlenecek.

YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Farklı sektörleri tek bir kanun çatısı altında toplayan bu değişiklikler, perakende esnafından yerel yönetimlere kadar geniş bir kesim için acil uyum süreci gerektiriyor. Özellikle vitrin ve tabela düzenlemeleri ile kaçak yapılara abonelik bağlama yasağı, tekel bayileri ve dağıtım şirketlerinin mevcut operasyonlarını hızla gözden geçirmesini zorunlu kılıyor. Tütün ve alkol sektöründe kurallara uymayanlara eksikliklerini gidermeleri için süre verilecek, ihlalin beş yıl içinde tekrarlanması durumunda 100 liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek, üçüncü ihlalde ise faaliyet belgeleri iptal edilecek.

Enerji ve çevre tarafında ise Devlet Su İşleri (DSİ) talimatlarına uymayan hidroelektrik santrallerine (HES), kurulu gücüne bağlı olarak megavat başına 50 bin lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası verilecek. Bu ceza toplamda 250 bin liradan az, 5 milyon liradan çok olamayacak. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü tarafından iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla karbon yutak ormanları kurulması karara bağlandı.