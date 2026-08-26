26 AĞUSTOS 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandı. Çekilişe katılarak büyük ikramiyenin sahibi olmayı umut eden vatandaşların merakla beklediği rakamlar belli oldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar açıklanan sonuçlara yoğun ilgi gösterdi.

Şans Topu’nda bu haftanın 5 ana numarası 4, 8, 25, 27 ve 32 olarak belirlenirken, çekilişin Şanslı Numarası ise 4 oldu.

26 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI

26 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişte çıkan numaralar şöyle:

4 - 8 - 25 - 27 - 32

Şanslı Numara: 4

Çekilişe katılan vatandaşlar, kuponlarında bulunan numaraları açıklanan rakamlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE 10 MİLYON LİRAYI AŞTI

Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye tutarı da dikkat çekti. 26 Ağustos çekilişinde büyük ikramiye 10 milyon 230 bin 686 TL olarak açıklandı.

Milyonlarca liralık ikramiye için kupon dolduran şans oyunu tutkunları, çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçları kontrol etmeye başladı. Ana numaraların yanı sıra Şanslı Numara’nın da açıklanmasıyla çekiliş sonuçları kesinleşti.

GÖZLER İKRAMİYE DAĞILIMINDA

Kazanan numaraların açıklanmasının ardından gözler ikramiye dağılımına çevrildi. Oyuncular, kuponlarında yer alan ana numaralar ile Şanslı Numara’yı karşılaştırarak hangi kategoriden ikramiye kazandıklarını öğrenebilecek.

Şans Topu’nda ikramiye kazanabilmek için kupondaki doğru tahmin sayısı ve Şanslı Numara belirleyici olurken, en büyük ödül için çekilen 5 ana numara ile Şanslı Numara’nın doğru tahmin edilmesi gerekiyor.

ŞANS TOPU’NDA KAZANAN RAKAMLAR NETLEŞTİ

Böylece 26 Ağustos 2026 tarihli Şans Topu çekilişi tamamlanırken gecenin kazanan ana numaraları 4, 8, 25, 27 ve 32, Şanslı Numara ise bir kez daha 4 olarak kayıtlara geçti.

Çekilişe katılan vatandaşların kuponlarını resmi sonuçlar üzerinden kontrol etmeleri ve ikramiye kazanmaları halinde ödeme koşullarına ilişkin güncel bilgileri yetkili kanallardan takip etmeleri gerekiyor.