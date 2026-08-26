SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisinde yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Ailesiyle birlikte tatil için bölgede bulunan 4 yaşındaki M.A.Ç., kaldıkları tesisin havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, akşam saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı İstanbuldere Mahallesi’nde bulunan bir bungalov tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ailesiyle birlikte tesiste konaklayan M.A.Ç., henüz bilinmeyen nedenle havuza düştü.

AİLESİ HAVUZDAN ÇIKARDI

Çocuğun havuzda boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden ailesi hemen müdahale ederek M.A.Ç.’yi sudan çıkardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine tesise sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından küçük çocuk ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KALBİ DURDU, MÜDAHALEYLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki M.A.Ç.’nin kalbinin durduğu öğrenildi. Doktorların müdahalesi sonucu küçük çocuğun kalbi yeniden çalıştırıldı.

İlk müdahalenin ardından M.A.Ç., tedavisinin devamı için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuğun tedavisi sürerken jandarma ekipleri olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.

BUNGALOV HAVUZLARINDA BENZER VAKALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Yaşanan son olay, bungalov ve konaklama tesislerindeki havuzlarda çocukların güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Türkiye’nin farklı noktalarında daha önce de tatil amacıyla aileleriyle konaklama tesislerine giden çocukların havuzlarda boğulduğu veya boğulma tehlikesi geçirdiği vakalar kamuoyuna yansımıştı.

Özellikle küçük çocukların bulunduğu tesislerde havuz çevresinin güvenliği, çocukların havuza kontrolsüz erişimini engelleyecek fiziksel tedbirler ve yakın yetişkin gözetiminin önemi bu tür olayların ardından yeniden öne çıkıyor.

Sapanca’daki olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.