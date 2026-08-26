Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yeşil alanların korunması, parkların bakımı ve çevre düzenlemelerinin aksamadan yürütülmesi için sahadaki mesaisine aralıksız devam ediyor. Akdeniz’in turizm potansiyeli ve doğal güzellikleriyle öne çıkan kentte, hem yerel halkın hem de kenti ziyaret eden misafirlerin daha temiz, düzenli ve estetik ortamlarda vakit geçirmesi hedefleniyor.

Ekipler; çocuk parkları, kent meydanları, dinlenme alanları, orta refüjler, yol kenarları ve kaldırımlarda geniş çaplı bir çalışma yürütüyor. Dönemsel bakım programı kapsamında yabani ot temizliği, çim biçimi, ağaç ve süs bitkilerinin form budamaları titizlikle gerçekleştiriliyor. Ayrıca kentin ana arterlerinde ve yoğun kullanılan kavşaklarda mevsim şartlarına uygun çiçeklendirme uygulamaları yapılarak görsel bütünlük sağlanıyor.

PARKLARDA BAKIM, ONARIM VE HİJYEN ÖNCELİĞİ

Çalışmalar sadece bitkisel bakımla sınırlı kalmayıp kent mobilyaları ve oyun alanlarını da kapsıyor. Vatandaşların ve çocukların güvenliği gözetilerek parklardaki deforme olmuş oyun grupları, banklar ve çardaklar onarılırken, sulama ve aydınlatma sistemleri de periyodik kontrolden geçiriliyor.