FENERBAHÇE, 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek için Fransa’da kritik bir sınava çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerin ilk 11’i belli oldu.

Groupama Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.

FENERBAHÇE’NİN İLK 11’İ

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın Olimpik Lyon karşısında sahaya süreceği ilk 11 şöyle:

Ederson, Brown, Aké, Skriniar, Semedo, Kanté, Guendouzi, Talisca, Oğuz, Greenwood, Muriqi.

LYON’UN İLK 11’İ

Ev sahibi Olimpik Lyon ise mücadeleye şu 11’le başlayacak:

Greif, Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner, Tessmann, Morton, Tolisso, Nuamah, Openda, Fofana.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmanın 1-1 tamamlanması nedeniyle rövanş öncesinde iki takım da eşit durumda bulunuyor. Fenerbahçe’nin 90 dakika içerisinde elde edeceği her türlü galibiyet, sarı-lacivertlileri UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasına taşıyacak.

Lyon’un kazanması halinde ise tur biletini Fransız temsilcisi alacak. Mücadelenin normal süresinin beraberlikle tamamlanması durumunda karşılaşma uzatmalara taşınacak. Eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması halinde Şampiyonlar Ligi’ne kalacak ekip seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

FENERBAHÇE’DE 4 ÖNEMLİ EKSİK

Sarı-lacivertliler Fransa’daki kritik mücadeleye bazı önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio ile kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu Lyon karşısında forma giyemeyecek.

17 SEZONLUK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe açısından Lyon karşılaşması yalnızca bir play-off mücadelesi olmanın ötesinde büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertliler, rakibini saf dışı bırakması halinde uzun yıllar sonra yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ana aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

İlk maçta elde edilen 1-1’lik sonucun ardından bütün hesaplarını galibiyet üzerine yapan Fenerbahçe, Fransa’dan tur biletiyle dönerek 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi özlemine son vermeyi hedefliyor.