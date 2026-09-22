Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Yaklaşık 8 ay süren çalışmaların ardından “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Tefecilik”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Yağma” suçlarına karıştığı öne sürülen organize suç örgütü deşifre edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Savcılık tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından jandarma ekipleri operasyon için harekete geçti.

Bodrum merkezli olarak Zonguldak, Şanlıurfa, İzmir ve Adana’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Baskınlarda örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

HESAPLARDA 619 MİLYON TL’LİK HAREKETLİLİK

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporunda dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 619 milyon TL tutarında para hareketliliği tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda belge ve materyale el konuldu.

MİLYONLARCA LİRALIK SENET ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 150 sayfalık 3 boş senet defteri ile toplam değeri 12 milyon 340 bin TL olan 25 doldurulmuş senet bulundu. Ayrıca toplam 955 bin TL değerinde 2 çek, 7 alacak-verecek defteri ve 1 sözleşme ele geçirildi.

Adreslerde ayrıca 2 av tüfeği, 50 tabanca mermisi, 2 kılıç, 1 tabanca şarjörü, 6 harici bellek kartı ve 18 cep telefonuna el konuldu.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.