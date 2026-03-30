ALANYA’DA yaklaşık 45 gün önce etkisini gösteren sağanak yağış ve baraj kapaklarının kontrollü açılması sonucu taşkın riski artan Dim Çayı ve Oba Çayı çevresinde ciddi hasarlar meydana gelmişti. Taşkın nedeniyle birçok bahçe, iş yeri ve ev zarar görürken, özellikle Dim Çayı üzerindeki bazı işletmelerin kurduğu çardaklar yerinden sökülerek sürüklendi. Yükselen su debisine dayanamayarak kopan çardaklar, çay boyunca sürüklenerek farklı noktalarda birikti. Bu sürüklenme sırasında oluşan demir, trapez sac ve ahşap yığınları, hem çevreye zarar verdi hem de yeni riskleri beraberinde getirdi. Tosmur ile Kestel arasında sulama suyu taşıyan köprüye takılan çardak demirleri ise aradan geçen zamana rağmen kaldırılmadı. Köprüde asılı kalan demir yığını, hem görüntü kirliliğine neden oluyor hem de olası bir taşkın ya da akıntı artışında ciddi tehlike oluşturuyor.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Bölge sakinleri, üzerinden haftalar geçmesine rağmen herhangi bir temizlik veya kaldırma çalışmasının yapılmamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak olası bir kazanın önüne geçilmesi için demir yığınının bir an önce kaldırılmasını istiyor.

'FACİA YAŞANMADAN ÖNLEM ALINSIN'

Mahalle halkı, özellikle yağışların yeniden artması durumunda mevcut yığının daha büyük sorunlara yol açabileceğine dikkat çekerek, “Aynı manzarayı tekrar yaşamak istemiyoruz. Bir facia olmadan gerekli müdahalenin yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

