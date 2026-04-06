Esnafın haklarını koruma ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdüren ALESO Başkanı Ali İhsan Özdemir, Alanya İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Bahadır Sönmez’e nezaket ziyaretinde bulundu. İlçedeki sağlık hizmetlerinin genel durumu üzerine yapılan verimli görüşmede, özellikle serbest çalışan sağlık meslek mensuplarının yasal statüleri ve ruhsatlandırma zorunlulukları masaya yatırıldı.

"YASAL GÜVENCE ŞART, RUHSATINIZI ALIN"

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Ali İhsan Özdemir, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Bahadır Sönmez’in bilgilendirmeleri doğrultusunda, sağlık alanında hizmet veren üyelerine önemli bir çağrıda bulundu. Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlçe Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Mehmet Bahadır Sönmez ile yaptığımız görüş alışverişinde, ilçemizde faaliyet gösteren; Hemşire, Ebe, Podolog, Fizyoterapist, Ergoterapist, Dil ve Konuşma Terapisti, Odyolog, Klinik Psikolog ve Sağlık Memuru gibi değerli meslek mensuplarımızın çalışma esaslarını değerlendirdik. Müdürümüz, bu branşlarda hizmet veren esnafımızın mutlaka Sağlık Bakanlığı bünyesinde ruhsatlandırılması gerektiğini önemle belirtti."

MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLMELİ

Başkan Özdemir, ruhsatlandırma sürecinin hem esnafın yasal güvencesi hem de halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak; "Üyelerimizin ileride herhangi bir idari yaptırımla veya mağduriyetle karşılaşmamaları için bir an önce ruhsat işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Esnafımızın her zaman yanında olan, bizleri bu konuda nazikçe bilgilendiren ve yol gösteren Sayın Müdürümüze teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum," dedi.

Haberin sonunda, ruhsat süreciyle ilgili detaylı bilgi almak isteyen üyelerin Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçebileceği hatırlatıldı.

