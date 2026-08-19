Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde sona geldiği Aleksey Batrakov, Lokomotiv Moskova'nın Rostov karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Rus oyuncu, maç öncesinde Galatasaray formasını imzalayarak transfer süreciyle ilgili önemli bir adım attı.

Batrakov, Lokomotiv Moskova taraftarlarına yaptığı veda konuşmasında kariyer planıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, Avrupa'da forma giymek istediğini belirterek Galatasaray transferine ilişkin mesaj verdi.

Büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağım. Ben her zaman kendimi bir Avrupa liginde denemek istediğimi söylemiştim. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor ve bu benim hayalim" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY FORMASINI İMZALADI

Aleksey Batrakov, Rostov - Lokomotiv Moskova maçı öncesinde kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzaladı. Rus futbolcunun sarı-kırmızılı formayla görüntülenmesi, transferde son aşamaya gelindiğinin işareti olarak değerlendirildi.

Lokomotiv Moskova ile Galatasaray arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı ve oyuncunun İstanbul'a gelerek resmi süreci tamamlamasının beklendiği aktarıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Batrakov, Galatasaray tercihinde kulübün Avrupa hedeflerinin etkili olduğunu söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymenin kendisi için önemli bir hedef olduğunu belirten Rus oyuncu, yeni kariyer adımı için hazır olduğunu ifade etti.

20 yaşındaki futbolcu, Lokomotiv Moskova formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin öne çıkmıştı. Galatasaray'ın orta saha hattına yaratıcı özellikleriyle katkı sağlaması beklenen Batrakov için transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.