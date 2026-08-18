GALATASARAY’IN 10 numara transferi için anlaşmaya vardığı belirtilen Rus futbolcu Aleksey Batrakov’un bu akşam İstanbul’a gelmesi bekleniyordu. Ancak Rusya’da yaşanan gelişmeler, yıldız oyuncunun seyahat programını etkileyebilir.

Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik yoğun hava saldırıları nedeniyle hava trafiğinde ciddi aksamalar yaşandığı belirtilirken, Moskova’daki dört büyük havalimanında da uçakların kalkışına izin verilmediği aktarıldı. Bu gelişmenin ardından Batrakov’un İstanbul’a geliş tarihinin ertelenebileceği ifade edildi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Batrakov’un İstanbul yolculuğunun hava sahasındaki güvenlik önlemlerinden doğrudan etkilenebileceği belirtiliyor. Moskova’daki havalimanlarında uçuşların yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, Galatasaray cephesinin de oyuncunun seyahat programını buna göre şekillendirmesi bekleniyor.

Uçuşların planlandığı şekilde gerçekleştirilememesi durumunda Batrakov’un İstanbul’a gelişi daha sonraki bir tarihe kalabilecek.

GALATASARAY TRANSFER İÇİN ANLAŞMAYA VARDI

Sarı-kırmızılıların bir süredir transfer gündeminde bulunan Batrakov ve kulübü Lokomotiv Moskova ile her konuda anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü. Genç futbolcunun İstanbul’a gelerek resmi işlemleri tamamlaması ve ardından takıma katılması bekleniyordu.

Batrakov’un bu akşam İstanbul’da olmasının planlandığı ve işlemlerin yetişmesi durumunda Trendyol Süper Lig’in 2’nci haftasındaki Erzurumspor karşılaşmasının kamp kadrosunda yer almasının hedeflendiği aktarılmıştı.

25 MİLYON EURO BONSERVİS, 4 MİLYON EURO BONUS

Rus gazeteci Ivan Karpov’un aktardığı bilgilere göre Galatasaray’ın Batrakov için Lokomotiv Moskova’ya 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

Anlaşmada ayrıca 4 milyon euro bonus ile oyuncunun gelecekteki satışından Lokomotiv Moskova’ya yüzde 10 pay verilmesini öngören bir maddenin bulunduğu belirtildi. Ödemelerin taksitler halinde yapılacağı ve son taksidin Aralık 2027’yi geçmeyeceği kaydedildi.

GÖZLER MOSKOVA’DAKİ HAVA TRAFİĞİNDE

Transferde anlaşma sağlandığı yönündeki haberlerin ardından Galatasaray taraftarlarının gözü Batrakov’un İstanbul’a gelişine çevrilmişti. Ancak son gelişmeyle birlikte seyahatin ne zaman gerçekleşeceği belirsizlik kazandı.

Moskova’daki uçuş kısıtlamalarının kaldırılması ve hava trafiğinin normale dönmesinin ardından Batrakov’un İstanbul seyahat programının netleşmesi bekleniyor.