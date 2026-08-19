Antalya'nın Kepez ilçesinde, Kaymakamlık binasında iki tabancayla ateş açtıktan sonra yaklaşık dört buçuk saat süren ikna çalışmasının ardından teslim olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli M.Y. hakkındaki idari soruşturma tamamlandı. M.Y.'ye aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları verilirken, Tunceli'nin Ovacık ilçesine tayin edildi.

Olay, 16 Mart'ta Kepez Kaymakamlığı binasında meydana geldi. Binada faaliyet gösteren Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan M.Y., iş yerine iki tabancayla geldi. Saat 11.00 sıralarında koridora çıkan M.Y., çevredekileri dışarı çıkmaları konusunda uyardıktan sonra silahlarıyla ateş açtı.

Silah seslerinin duyulması üzerine çalışanlar ile binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi. İhbarın ardından Kaymakamlık binasına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. M.Y. ise kendisini bir odaya kilitledi.

İntihar edeceğini söylediği belirtilen M.Y. ile uzman polis ekipleri uzun süre görüşme yaptı. Yaklaşık dört buçuk saat süren ikna çalışmalarının ardından teslim olan M.Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldı.

Olay anına ait görüntülerde M.Y.'nin iki elinde tabancalarla koridorda yürüdüğü, çevredeki kişileri dışarı çıkmaları için uyardığı ve ardından birkaç kez ateş ettiği görüldü. M.Y.'nin olaydan önce sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda ise kendisine mobbing uygulandığını öne sürdüğü belirtildi.

Hakkındaki idari soruşturma yaklaşık beş ay sonra sonuçlandı. Soruşturma kapsamında M.Y.'ye aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları verildi. M.Y.'nin ayrıca Tunceli'nin Ovacık ilçesine tayin edilmesine karar verildi.

Ancak sağlık sorunlarını gerekçe göstererek rapor alan ve görevine gelmeyen M.Y.'ye, verilen disiplin cezaları ile yeni görev yerine ilişkin işlemlerin tebliğ edilemediği belirtildi. M.Y.'nin sağlık raporlarını uzatmayı sürdürdüğü öğrenildi.

M.Y.'nin dilekçe vermek amacıyla Kepez Kaymakamlığı binasına geldiği son ziyarette ise görevli polis memurlarıyla tartıştığı öne sürüldü. Aynı kurumda görev yapan Ö.Ç.'nin M.Y. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten polislerin, M.Y.'nin binaya girişine izin vermek istemediği iddia edildi. Yaşanan tartışmanın ardından M.Y. binadan uzaklaştı.