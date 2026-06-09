Olay, dün akşam saatlerinde Alanya İskelesi'nde yerli ve yabancı turistlere hizmet veren bir gezi teknesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teknede yolcu olarak bulunan C.E. (22) ve arkadaşı, iddiaya göre alkolün de etkisiyle yüksek sesle bağırarak küfürlü konuşmaya başladı. Durumdan rahatsız olan diğer yolcular, durumu tekne çalışanı M.Ç.’ye (35) bildirdi.

UYARAN ÇALIŞANA BIÇAKLA SALDIRDI

Yolcuların şikayeti üzerine C.E. ve arkadaşının yanına giden tekne çalışanı M.Ç., şahısları daha sessiz olmaları konusunda uyardı. Uyarıya öfkelenen alkollü şüpheli C.E., belinden çıkardığı bıçakla M.Ç.'ye saldırdı. Boynuna aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan tekne çalışanını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

DEHŞET SAÇAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı tekne çalışanı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Teknede dehşet saçan bıçaklı saldırgan C.E. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli C.E., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: Mehmet AL