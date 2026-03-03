Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca vatandaşın ve Alanya kamuoyunun nefesini tutarak beklediği şubat ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. Ülke genelinde olduğu gibi Alanya pazarında da hem ev sahiplerinin hem de kiracıların kaderini doğrudan etkileyen oranlar belli oldu. Açıklanan resmi verilere göre, şubat ayında enflasyon yüzde 2,96 oranında artış gösterirken, yıllık bazdaki tırmanış yüzde 31,53 seviyesine ulaştı. Turizm kenti Alanya'daki kira sözleşmelerine, gayrimenkul sektörüne ve yerel ekonomiye yön verecek olan bu kritik veriler, gündemin ilk sırasına yerleşti.

OCAK AYINDA RAKAMLAR NASILDI?

Vatandaşların ve piyasaların yakın markajında olan enflasyon verileri, yılın ilk ayında da dikkat çeken bir seyir izlemişti. Ocak ayında piyasa beklentilerine paralel bir ivme çizen enflasyon, aylık bazda yüzde 4,84 olarak hissedilmişti. O dönemki yıllık artış yüzde 30,65 olarak kayıtlara geçerken, on iki aylık ortalamalara göre yaşanan genel artış ise yüzde 33,98 olarak belirlenmişti. Peş peşe gelen bu resmi rakamlar, Alanya'da barınmadan temel harcamalara kadar hayat pahalılığının seyrini bir kez daha gözler önüne serdi.