Şubat 2026 enflasyon verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Resmi rakamlarla alternatif ölçümler arasındaki makas yeniden gündeme geldi.

Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından paylaşılan rakamlar arasındaki fark, özellikle gıda fiyatları ve kira artış oranı üzerinden yeniden tartışma konusu oldu.

RESMİ VERİLER: TÜİK RAKAMLARI

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Şubat ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 2,96 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 olarak kaydedildi.

Bu oran, memur ve emekli maaş hesaplamalarından kira artış tavanına kadar birçok kalemde belirleyici oluyor. Özellikle Alanya gibi kira baskısının yoğun hissedildiği turizm kentlerinde, yıllık oran vatandaşın cebini doğrudan ilgilendiriyor.

ALTERNATİF HESAPLAMA: ENAG VERİLERİ

Bağımsız iktisatçılardan oluşan ENAG’ın hesaplamalarına göre ise Şubat ayında enflasyon aylık yüzde 4,01 oldu. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 54,14 olarak açıklandı.

Resmi veriler ile alternatif hesaplama arasındaki bu fark, özellikle sabit gelirli kesim açısından “gerçek hayat pahalılığı ne kadar?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

GIDA VE KİRA CEP YAKIYOR

Şubat ayında mutfak enflasyonu yüzde 6,89 olarak gerçekleşti. Bu oran genel enflasyonun üzerinde seyrediyor. Market raflarındaki artış, özellikle dar gelirli ailelerin bütçesinde ciddi baskı oluşturuyor.

Kira artış oranı yüzde 33,39 olarak duyuruldu. Alanya’da son dönemde artan konut talebi ve sezon öncesi hareketlilik, kira piyasasında yukarı yönlü baskıyı sürdürüyor. Ev arayan vatandaşlar için tablo kolay değil.

Bazı mahallelerde fiyatlar geçen yıla göre neredeyse ikiye katlandı. Özellikle merkez ve sahil hattında…

Bir emekli, “Maaş daha hesaba yatmadan eriyor” diyor. Cümle kısa ama tablo uzun.

Açıklanan Şubat 2026 enflasyon verileri, önümüzdeki dönemde maaş düzenlemeleri ve alım gücü tartışmalarında temel referans olacak. Mutfak ve kira kalemlerindeki yüksek seyir ise günlük hayatın içinde daha sert hissediliyor.