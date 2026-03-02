​Dünya gündemini sarsan İran, ABD ve İsrail arasındaki savaş çanları, piyasalarda deprem etkisi yarattı. Güvenli liman olarak görülen altına talep patlarken, fiyatlardaki yükseliş daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaştı.

​‘OLAĞANÜSTÜ DÖNEMDEN GEÇİYORUZ’

​Alanya'nın tanınmış kuyumcu esnaflarından Hüseyin Topuz, piyasadaki son durumu değerlendirerek çarpıcı rakamlar paylaştı. Savaşın başlamasıyla birlikte altın fiyatlarının "roket" gibi fırladığını ifade eden Topuz, gram altının sadece 2 gün içinde bin TL değer kazandığını vurguladı. ​Topuz, piyasadaki bu sert yükselişi şu sözlerle özetledi: "Gram altın 2 gün içerisinde 7 bin 500 TL’den 8 bin 500 TL’ye çıktı. Bu denli kısa sürede bin liralık bir artış, daha önce tanık olduğumuz bir durum değil. Tam anlamıyla olağanüstü bir dönemden geçiyoruz."

​Yükselişin sadece bir başlangıç olabileceğine dikkat çeken Hüseyin Topuz, Ortadoğu’daki belirsizliğin fiyatları daha da yukarı taşıyacağını öngörüyor. Savaşın devam etmesi halinde altın fiyatlarının hız kesmeyeceğini belirten Topuz, "Ortadoğu’daki bu gerilim sürdüğü müddetçe bu artış daha da hızlanacak. Altın fiyatları artık vatandaşın elini yakacak seviyeye gelecek," diyerek yatırımcıları ve vatandaşları uyardı.