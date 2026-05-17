Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından Kaş'ta yapımı süren TOKİ konutları ile ilgili bir video paylaşarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın en etkileyici manzaralarından birine sahip bölgede yükselen yapılaşmayı eleştiren Özdemir’in sözleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Özdemir paylaşımında, “Kaş’a yapılan TOKİ evleri gerçek mi diye tereddüte düştüm. Bir süre bu görüntülere baka kaldım. Dünyanın en güzel manzaralı bir tepesine neden böyle bir kötülük yapılır diye düşündüm. Tek bir mimar yok mu TOKİ’de! Tek bir kişi ‘Biz ne yapıyoruz arkadaş’ demez mi?” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA FARKLI GÖRÜŞLER ORTAYA ÇIKTI

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, Kaş’ın doğal dokusuna zarar verildiğini savunarak Özdemir’e destek verdi. Yorumlarda, yapılaşmanın bölgenin siluetini olumsuz etkilediği ve plansız kentleşmenin Antalya’nın en değerli turizm bölgelerinden birinde tartışma yarattığı ifade edildi.

“SADECE ZENGİNLER DEĞİL, FAKİRLER DE MANZARANIN TADINI ÇIKARSIN”

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise eleştirilere karşı çıkarak, deniz ve doğa manzarasının yalnızca yüksek gelir grubuna ait olmaması gerektiğini savundu. En çok dikkat çeken yorumlardan biri, “Sadece zenginler değil, dar gelirli vatandaşlar da bu manzaranın tadını çıkarsın” görüşü oldu.

KAŞ’TAKİ TOKİ KONUTLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Türkiye’nin ve Antalya’nın en özel turizm merkezlerinden biri olan Kaş’ta yürütülen toplu konut projesi, mimari estetik, çevresel uyum ve sosyal adalet ekseninde yeniden tartışmaya açıldı. Proje, bir yandan doğal siluetin korunması gerektiği yönündeki görüşleri gündeme getirirken, diğer yandan konut erişimi konusunda farklı bakış açılarını ortaya koydu.