Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak son iki haftada toplam 5 puan kaybetmesi, spor kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirdi. Puanı 7'de kalan sarı-lacivertli takımın sahadaki performansı eleştirilerin merkezine yerleşti.

Sergen Yalçın, Kafa Sports yayınında yaptığı değerlendirmede mevcut tablonun sorumlusu olarak teknik heyeti işaret etti. Yalçın'ın aktardığına göre, takımdaki sorunlar sadece saha içiyle sınırlı kalmıyor; İsmail Kartal'ın liderlik eksikliği de süreci olumsuz etkiliyor.

SÜREKLİ ÖZÜR DİLEMEK YERİNE SORUN ÇÖZÜLMELİ

Teknik direktörün maç sonu açıklamalarına değinen Yalçın, sürekli taraftardan özür dilenmesi yerine sahadaki enerji ve arzu eksikliğinin acilen giderilmesi gerektiğini vurguladı. İsmail Kartal'ın sezon başında göreve gelerek kendi sistemini ve kadrosunu kurduğunu hatırlatan Yalçın, büyük camialarda kötü gidişatın faturasının doğrudan teknik heyete kesileceğini ifade etti.

YABANCI OYUNCU MAAŞLARI VE KADRO YAPILANMASI

Fenerbahçe'nin transfer politikasını ve kadro mühendisliğini hatalı bulan Yalçın, yedek kulübesinde oyuna müdahale edecek ve taraftarı heyecanlandıracak alternatiflerin bulunmadığını savundu. Takımdaki yabancı oyuncuların yüksek maliyetlerine de dikkat çeken deneyimli isim, bu oyuncuların mevcut maaşlarının yarısını dahi başka bir kulüpte bulamayacaklarını öne sürdü. Son iki haftadaki puan kayıpları, yüksek bütçeli transferlerin sahaya yansıması konusundaki soru işaretlerini artırıyor.