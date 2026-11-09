Corendon Alanyaspor'da millî takım sevinci yaşanıyor. Turuncu-yeşilli takımın genç futbolcuları Baran Ali Gezek, İzzet Çelik ve Arda Usluoğlu, Ümit Millî Takım'ın aday kadrosuna çağrıldı. Üç futbolcunun aynı dönemde millî takım daveti alması, Alanyaspor camiasında büyük mutluluk yarattı.

Ay-yıldızlı formayı giyme fırsatı yakalayan genç oyuncular, Türkiye'nin 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu kapsamında Çekya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda yer alacak.

ALANYASPOR'DAN ÜMİT MİLLÎ TAKIM'A ÜÇ FUTBOLCU

Alanyaspor'un genç oyuncuları Baran Ali Gezek, İzzet Çelik ve Arda Usluoğlu, Ümit Millî Takım teknik heyetinin aday kadro tercihlerinde kendilerine yer buldu.

Üç futbolcunun millî takım kadrosuna davet edilmesi, turuncu-yeşilli kulübün genç oyuncularının uluslararası düzeyde de takip edildiğini ortaya koydu.

Alanyaspor formasıyla kariyerlerini sürdüren futbolcular, millî takım kampında kendilerini gösterme ve ay-yıldızlı formayla önemli bir organizasyonda mücadele etme fırsatı yakalayacak.

GÖZLER ÇEKYA İLE OYNANACAK KARŞILAŞMALARDA

Ümit Millî Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu kapsamında Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Alanyaspor'dan davet edilen Baran Ali Gezek, İzzet Çelik ve Arda Usluoğlu da bu önemli karşılaşmalar öncesinde açıklanan aday kadroda bulunuyor.

Genç futbolcuların aday kadroya çağrılması, millî takım düzeyinde deneyim kazanmaları açısından da önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

TURUNCU-YEŞİLLİ KULÜPTE MİLLÎ GURUR

Alanyaspor Kulübü, üç futbolcusunun Ümit Millî Takım'a davet edilmesinin ardından tebrik ve başarı mesajı yayımladı.

Kulüp, Baran Ali Gezek, İzzet Çelik ve Arda Usluoğlu'nu millî takım davetleri dolayısıyla kutlayarak Çekya karşılaşmaları öncesinde başarı dileklerini iletti.

Üç genç oyuncunun aynı anda millî takım aday kadrosuna seçilmesi, Alanyaspor açısından dikkat çeken bir gelişme oldu.