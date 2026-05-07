Alanya’da uzun süredir gündemde olan yeni kütüphane projesiyle ilgili süreç hız kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ile Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, ilçede gerçekleştirdikleri temaslar kapsamında hem resmi görüşmeler yaptı hem de proje için belirlenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Programın ilk durağı Alanya Kaymakamlığı oldu. Genel Müdür Taner Beyoğlu ve İl Müdürü Ayhan Gök, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçeye kazandırılması planlanan yeni kütüphane projesi ele alınırken, Alanya’nın artan nüfusu ve öğrenci yoğunluğu nedeniyle modern bir kütüphane ihtiyacının önemine dikkat çekildi.

ALTERNATİF ALANLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Makam ziyaretinin ardından proje kapsamında saha incelemelerine geçildi. Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Genel Müdür Taner Beyoğlu ve İl Müdürü Ayhan Gök’e incelemeler sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Can Kamburoğlu, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül de eşlik etti.

Heyet, kütüphane için değerlendirilen alternatif arazileri yerinde inceleyerek ulaşım, kullanım kapasitesi, çevresel yapı ve teknik uygunluk gibi başlıklarda değerlendirmelerde bulundu. Özellikle gençler, öğrenciler ve araştırmacılar için erişilebilir bir noktada modern bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

ALANYA’NIN KÜLTÜREL ALTYAPISINA KATKI SAĞLAYACAK

Yetkililer, yeni kütüphane projesinin yalnızca kitap okuma alanı olarak değil; eğitim, araştırma, sosyal etkinlik ve dijital erişim imkanları sunan çok yönlü bir merkez olarak planlandığını belirtti. Projenin hayata geçmesiyle birlikte Alanya’nın kültürel altyapısının güçlenmesi ve özellikle genç nüfus için yeni bir sosyal alan oluşturulması amaçlanıyor.

Alanya’da öğrenci sayısının her geçen yıl artması ve üniversite ile eğitim kurumlarının yoğunluğu, modern kütüphane ihtiyacını daha görünür hale getirirken, proje kentteki kültürel yatırımlar açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İncelemelerin ardından teknik değerlendirme sürecinin devam edeceği ve uygun alanın netleşmesinin ardından proje çalışmalarının şekilleneceği öğrenildi.