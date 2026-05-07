Alanya Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni ve heykeltıraş Mustafa Oktay, sanat çalışmalarıyla Alanya’yı uluslararası platformda temsil etmeye hazırlanıyor. Oktay, Polonya’da düzenlenecek 3. Dzialdowo Fotoğraf Günleri etkinliğine davet edilerek özel bir heykel çalışmasına imza atacak.

21–27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında Oktay, daha önce Alanya’da yaptığı ve “Alanya” adını verdiği metal kartal heykelinin benzerini Polonya’da üretecek. Metal kaynak tekniği kullanılarak hazırlanacak eser, iki şehir arasında sembolik bir bağ kuracak.

“BİRİ ALANYA’YA, DİĞERİ POLONYA’YA BAKACAK”

Yaklaşık 110x75x115 santimetre ölçülerindeki kartal heykelinin Polonya’da yapılacak versiyonunun, Alanya’daki eserle bütünlük oluşturacağını belirten Mustafa Oktay, çalışmanın anlamına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Alanya’da yaptığım kartalın kardeşini Dzialdowo’da yapacağım. Biri Alanya’ya, diğeri Polonya’ya bakacak şekilde konumlandırılacak. İki kardeş kartal iki şehirde sergilenecek.”

Sanat projesinin yalnızca bir heykel çalışması değil, aynı zamanda kültürel dostluk mesajı taşıyan uluslararası bir sanat köprüsü olması hedefleniyor.

DÖRT GÜNDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYOR

Etkinlik süresince çalışmalarını canlı performans şeklinde sürdürecek olan Oktay’ın heykeli yaklaşık dört gün içerisinde tamamlaması planlanıyor. Sanatçı, bu süreci aynı zamanda kişisel bir hız ve üretim rekoru denemesi olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Dzialdowo’daki organizasyonda yalnızca heykel çalışmaları değil; fotoğraf sergileri, atölyeler ve farklı sanat disiplinlerinden uygulamalar da yer alacak. Etkinlik kapsamında İspanyol sanatçı Mural Tardora da büyük ölçekli bir duvar resmi çalışması gerçekleştirecek.

USTASINI UNUTMADI

Mustafa Oktay, etkinliğin isim babasının eski öğretmeni ve resim-iş eğitmeni Ali Rıza Özlü olduğunu belirterek, sanat hayatındaki etkisine dikkat çekti. Oktay, “Bilgisine ve birikimine her zaman başvurduğum değerli hocamdır” ifadelerini kullandı.

Alanya’da eğitim veren bir sanatçının uluslararası etkinlikte yer alması, kentteki sanat ve kültür çalışmaları açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.