Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), öğrenciler ile akademik ve idari personelin günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Üniversite ile Autorite Otomotiv Servis Alanya Şubesi (Bosch Car Service) arasında imzalanan protokol kapsamında, üniversite mensuplarına araç bakım ve onarım hizmetlerinde özel indirim uygulanacak.

ALKÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Bosch Car Service Alanya Şube Müdürü Bilal Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar ile Autorite Bosch Car Alanya Şube Servis Müdürü Gül Mustafayeva katıldı.

YÜZDE 20’YE VARAN İNDİRİM

İmzalanan protokol kapsamında ALKÜ’de görev yapan akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler de araç bakım ve onarım hizmetlerinden indirimli şekilde faydalanabilecek. Protokole göre yedek parça fiyatlarında yüzde 15, işçilik hizmetlerinde ise yüzde 20 oranında indirim uygulanacak.

Üniversite yönetimi, yapılan anlaşmanın özellikle araç sahibi öğrenciler ve çalışanlar açısından ekonomik anlamda katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti. Artan bakım ve servis maliyetlerinin gündemde olduğu dönemde yapılan iş birliğinin, üniversite mensuplarına avantaj sunması bekleniyor.

“ALKÜ AİLESİNE DESTEK VERMEKTEN GURUR DUYUYORUZ”

İmza töreninin ardından konuşan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, protokolün hayırlı olmasını dileyerek katkılarından dolayı firma yetkililerine teşekkür etti. Türkdoğan, üniversitenin sosyal ve kurumsal iş birliklerini sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Bosch Car Service Alanya Şube Müdürü Bilal Coşkun ise ALKÜ ile gerçekleştirilen iş birliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “ALKÜ ailesine destek vermekten gurur duyuyoruz” dedi.

İmza töreni, tarafların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.