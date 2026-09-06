Alanya'nın Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı öncesindeki hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-yeşilliler, 7 Eylül Pazartesi günü Rize'de puan mücadelesi verecek.

SON İDMANDA TAKTİK PROVA

Teknik Direktör João Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenman dinamik ısınmayla başladı. Futbolcuların pas çalışması yaptığı idmanın son bölümünde ise Rizespor karşılaşmasının taktik planı üzerinde duruldu.

Alanyaspor böylece 2 Eylül'de başladığı Rizespor mesaisinin Alanya etabını tamamladı. Turuncu-yeşilliler sezonun ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

RİZESPOR DA ALANYASPOR'A HAZIRLANDI

Ev sahibi Çaykur Rizespor da karşılaşma öncesindeki çalışmalarını Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde sürdürdü. Uçar, maç öncesi yaptığı değerlendirmede transferlerle eksik gördükleri bölgeleri güçlendirdiklerini ve daha genç bir takım oluşturduklarını söyledi.

RİZE'DE SON RANDEVU BERABERE BİTTİ

İki takımın Rize'deki son lig buluşmasında kazanan çıkmamıştı. 25 Ocak 2026'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti. Alanyaspor, bu kez Rize deplasmanından galibiyetle dönerek yeni sezondaki mücadelesinde önemli bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.

Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor arasındaki 4. hafta karşılaşması 7 Eylül Pazartesi günü Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin başlama saati 20.00.