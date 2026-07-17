ALANYA Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısı, Başkan Nurhan Özcan başkanlığında gerçekleştirildi. Turizm Danışma Bürosu Müdürü İbrahim Saraç’ın konuk olarak katıldığı toplantıda, Alanya’da turizm sezonunun mevcut durumu, ziyaretçilerin beklentileri ve turizmin geleceği kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda sezonun genel seyri, turist hareketliliği, fiyat ve hizmet dengesi, kent içi ulaşım, temizlik, esnaf-turist ilişkileri, tanıtım çalışmaları ve ziyaretçi memnuniyeti ele alındı.

"BUGÜNÜ DOĞRU YÖNETEMEZSEK YARINI KAYBEDEBİLİRİZ"

Turizm Danışma Bürosu Müdürü İbrahim Saraç, turistlerle doğrudan iletişim kuran danışma bürosuna ulaşan talep, görüş ve şikâyetler hakkında Yürütme Kurulu üyelerine bilgi verdi. Saraç, ziyaretçilerin yalnızca konaklama tesislerinde değil; çarşıda, ulaşımda, tarihi alanlarda ve kent yaşamının tamamında edindikleri deneyimin Alanya hakkındaki düşüncelerini doğrudan etkilediğini belirtti. Turizmde geçmiş yılların koşullarını beklemek yerine bugünün imkânlarını korumaya odaklanılması gerektiğine dikkat çeken Saraç, şu değerlendirmede bulundu: “Turizmde eski koşulların aynen geri dönmesini beklememeliyiz. Dünya değişiyor, turistin beklentileri ve tatil tercihleri de değişiyor. Önümüzdeki süreç geçmiş yıllar kadar kolay olmayacak. Bu nedenle elimizdeki değerleri, mevcut pazarımızı ve Alanya’ya duyulan güveni korumaya odaklanmalıyız. Bugünü doğru yönetemezsek yarını kaybedebiliriz.”

"ALANYA’YI KAYBETMEYELİM"

Toplantıda, Alanya turizminin yalnızca turist sayısı ve otellerdeki doluluk oranları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiği vurgulandı. Turistin kentte ne kadar zaman geçirdiği, yerel esnafa ne ölçüde katkı sunduğu, aldığı hizmetten memnun kalıp kalmadığı ve Alanya’dan hangi düşüncelerle ayrıldığı gibi konuların da turizm başarısının temel göstergeleri olduğu ifade edildi. Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ise turizmin kentin ortak geleceği olduğunu belirterek tüm kesimlere sorumluluk çağrısında bulundu. Özcan, “Alanya hepimizin ortak değeri ve ortak geleceğidir. Bu kenti kısa vadeli kazançlara, kontrolsüz fiyat politikalarına ve hizmet kalitesini düşüren uygulamalara teslim edemeyiz. Bir kişinin yaptığı yanlış yalnızca kendi işletmesine değil, Alanya’nın tamamına zarar vermektedir. Kazanma uğruna yarınımızı kaybetmemeliyiz. Herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır” dedi. Alanya’nın turizmdeki marka değerinin yıllar süren emeklerle oluştuğunu ifade eden Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alanya’yı kaybetmeyelim. Turistin bir kez gelmesi değil, yeniden gelmesi ve kentimizi çevresine tavsiye etmesi önemlidir. Turisti yalnızca gelir kaynağı olarak değil, kentimizin misafiri olarak görmeliyiz. Güvenilir hizmet, adil fiyat, temizlik, güler yüz ve kaliteli bir kent deneyimi hepimizin ortak sorumluluğudur.” Alanya Kent Konseyi, turizm sezonuna ilişkin gelişmeleri takip etmeye, sahadan gelen görüşleri ilgili kurumlarla paylaşmaya ve Alanya’nın turizm geleceğine ortak akılla katkı sunmaya devam edecek.

Kaynak: Kent Konseyi BÜLTEN