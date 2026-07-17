AVRUPA'DAN Türkiye'ye "geri dönüşüm" kapsamında getirilen plastik atıkların Akdeniz kıyılarında oluşturduğu çevre kirliliği Alanya'da da gündem oldu. Son dönemde Alanya kıyılarında ve denizinde görülen plastik atıklar hem yerli ve yabancı turistlerin tepkisine neden olurken hem de kentin turizm imajına zarar verdiği gerekçesiyle sektör temsilcilerini harekete geçirdi.

"MARKA DEĞERİMİZ ZARAR GÖRÜYOR"

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, Avrupa'dan getirilen plastik atıkların yalnızca çevre sorunu olmadığını, halk sağlığı ve turizm açısından da ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Gencelli, “Avrupa'dan geri dönüşüm adı altında ülkemize getirilen plastik atıkların çevreye zarar vermesi yalnızca bir atık yönetimi sorunu değil, aynı zamanda halk sağlığı, çevre ve turizm açısından da çok önemli bir konudur. Özellikle Akdeniz kıyılarında ve Alanya sahillerinde görülen plastik atıklar, denizimizin temizliğiyle öne çıkan destinasyonumuzun marka değerine zarar vermektedir. Burada cevaplanması gereken en önemli soru şudur: ‘Avrupa'dan gemilerle Adana başta olmak üzere ülkemize getirilen plastik atıklar, geri dönüşüm tesislerine ulaştıktan sonra nasıl bir süreçten geçmektedir? Bu atıklar işlendiğinde ortaya çıkan plastik parçacıkları ve mikroplastiklerin akıbeti nasıl takip edilmektedir?’ Eğer bu süreç yeterince denetlenmiyorsa, bu atıkların dere yatakları, nehirler ve yağmur suyu kanalları aracılığıyla denize ulaşması ihtimali mutlaka araştırılmalıdır. Mikroplastik oluşumu kendiliğinden gerçekleşen basit bir süreç değildir. Bu nedenle geri dönüşüm süreçlerinin, plastiklerin işlendiği tesislerin ve ortaya çıkan atıkların nasıl bertaraf edildiğinin çok sıkı şekilde denetlenmesi gerekmektedir. Plastik atıkların hangi tesise gittiği, nasıl işlendiği ve işlem sonrası ortaya çıkan atıkların nereye gönderildiği eksiksiz olarak takip edilmelidir. Bu kapsamda dere yatakları düzenli olarak kontrol edilmeli, nehirlerin denize döküldüğü noktalarda gerekli filtreleme ve kontrol sistemleri kurulmalı, çevresel izleme mekanizmaları güçlendirilmelidir. Denetimler sadece belediyelerin sorumluluğuna bırakılmamalıdır. İlgili bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri, emniyet ve jandarma teşkilatları koordinasyon içinde çalışmalı, kaçak döküm ve usulsüz uygulamalara karşı ortak mücadele yürütmelidir. Kurallara aykırı hareket eden kişi ve işletmelere caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. Çünkü plastik atıklar doğada kısa sürede yok olmamakta, yıllarca çevrede kalarak toprağı, suyu, denizi ve canlı yaşamını olumsuz etkilemektedir. Bugün denize karışan mikroplastikler, yarın balıklar aracılığıyla yeniden insan yaşamına geri dönmektedir. Bu nedenle konu yalnızca çevre değil, aynı zamanda gelecek nesillerin sağlığı meselesidir. Deniz, kum ve güneşiyle dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Alanya'nın turizm imajı da bu çevre kirliliğinden olumsuz etkilenmektedir.

"TURİZMDE REKABET TEMİZ ÇEVREYLE MÜMKÜN"

Plastik atıkların doğada uzun yıllar kaldığını ve deniz yaşamını olumsuz etkilediğini belirten Gencelli, mikroplastiklerin gıda zinciri aracılığıyla yeniden insan yaşamına döndüğünü ifade etti. Alanya'nın deniz, kum ve güneşiyle dünya turizminde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Gencelli, "Turizmde rekabet artık sadece fiyatla değil; temiz çevre, sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesiyle yapılmaktadır. Temiz denizlerimizi koruyamazsak, turizmdeki rekabet gücümüzü de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız. Bu nedenle tüm kurumlarımızın birbirini suçlamak yerine ortak akılla hareket etmesi gerekmektedir. Çevreyi korumak siyasi değil, toplumsal bir sorumluluktur. Devletimizin ilgili kurumları süreci en ince ayrıntısına kadar incelemeli, risk oluşturan noktaları tespit etmeli ve yerel yönetimlerle koordinasyon içinde gerekli denetimleri artırmalıdır. Doğayı korumak sadece bugünün değil, çocuklarımıza bırakacağımız yarınların da en büyük sorumluluğudur. Temiz bir Akdeniz ve temiz bir Alanya için herkes üzerine düşeni yapmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

"ÇEVREYİ KORUMAK TURİZMİN GELECEĞİNE YATIRIMDIR"

Sahillerde ve denizde görülen plastik atıkların hem doğal yaşamı tehdit ettiğini hem de Alanya'nın uluslararası turizm imajını olumsuz etkileyebileceğini söyleyen, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, "Alanya, doğal güzellikleri ve çevre duyarlılığıyla dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biridir. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlayan kentimiz için çevrenin korunması yalnızca ekolojik bir sorumluluk değil, aynı zamanda turizmin sürdürülebilirliği açısından da stratejik bir zorunluluktur. Sahillerimizde ve denizimizde görülen plastik atıklar, hem doğal yaşamı tehdit etmekte hem de Alanya’nın uluslararası turizm imajına zarar verme riski taşımaktadır. Turizm sektörü olarak yıllardır Mavi Bayrak standartlarının korunması, kıyı temizliği ve sürdürülebilir turizm uygulamaları konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Ancak bu mücadele, yalnızca turizm sektörünün çabalarıyla çözülebilecek bir konu değildir. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere, çevre kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşların ortak hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yetkililere çağrımız; çevreyi kirleten uygulamalara karşı caydırıcı yaptırımların kararlılıkla uygulanması ve kıyı bölgelerinde düzenli temizlik ile izleme çalışmalarının artırılmasıdır. Ayrıca geri dönüşüm politikalarının çevreyi koruma esasına göre yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bizler ALTİD olarak, Alanya’nın doğal değerlerinin korunmasını turizmin geleceğine yapılmış en önemli yatırım olarak görüyoruz. Çevreyi korumak yalnızca bugünün değil, gelecek nesillere karşı da sorumluluğumuzdur. Alanya’nın temiz denizi, sahilleri ve doğal güzellikleri hepimizin ortak değeridir. Bu değerlere sahip çıkmak için kamu, özel sektör ve toplum olarak birlikte hareket etmek zorundayız" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi