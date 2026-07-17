ALANYA'NIN yükselen turizm bölgelerinden biri olan Payallar Mahallesi, sezonun en yoğun döneminde inşaat çalışmalarıyla gündeme geldi. Bölgede turizm faaliyetlerinin aksamaması, turistlerin huzurunun korunması ve çevresel gürültünün önlenmesi amacıyla 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanan "inşaat yasağı" kararı yok sayıldı. Mehmet Ali Çekiç'e ait olduğu iddia edilen otel inşaat sahasında, yasaklı süreçte beton dökümü ve ağır makine kullanımının devam etmesi hem bölge turizmcileri hem de tatilciler arasında büyük bir tepki dalgasına yol açtı. Bölgedeki diğer inşaat firmalarının kaba inşaat ve ağır nakliye yasaklarına titizlikle uymasına rağmen, Kolibri Hotel’e ait olduğu öne sürülen şantiyedeki faaliyetler, turizm sezonuna gölge düşürdü. Güneş ve deniz turizmi için Payallar’ı tercih eden yerli ve yabancı misafirler, plajın hemen yanı başında karşılaştıkları şantiye manzarası ve beton mikserlerinin yarattığı gürültü kirliliği karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Turistlere durumu açıklamakta zorlanan bölge işletmecileri, tatilcilerin huzurunu bozan bu tablonun, Alanya’nın marka değerine ağır bir darbe vurduğunu ifade etti.

"BURASI TURİZM BÖLGESİ MI, ŞANTİYE ALANI MI?"

Yaşanan duruma sert tepki gösteren esnaflar ve otel yöneticileri, devletin aldığı yasak kararlarının belirli bir kesim tarafından görmezden gelinmesine isyan etti. Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan bölge temsilcileri, "Devletimiz turizmin sürdürülebilirliği için çok net bir yasak koydu. Ancak bu cesareti kimden alıyorlar? Ağır tonajlı araçların trafiği ve kırım sesleri altında turizm yapılamaz. Sezonun zaten ekonomik olarak zor geçtiği bu dönemde, kurallara riayet eden işletmelerin emekleri, sorumsuz bir tutumla heba ediliyor" ifadelerini kullandı.

Alanya Belediyesi’ni ve ilgili tüm yerel yönetim birimlerini vakit kaybetmeksizin göreve çağıran Payallar esnafı, yasaların caydırıcılığının sorgulanmaması gerektiğini vurguladı. "Hiç kimse yasaların üzerinde değildir" diyen bölge sakinleri, inşaatın derhal mühürlenmesi ve sorumlular hakkında yasal sürecin ivedilikle başlatılması gerektiğini belirtti. Yerel turizmin prestijini korumak adına atılacak somut adımlar merakla beklenirken, Payallar’daki bu durumun nasıl sonlandırılacağı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi