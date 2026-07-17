ALANYA siyasetinde 15 Temmuz anmaları ve yayla şenlikleri ile hareketlenen haftada; AK Parti somut hizmet ve sulama çözümleriyle, CHP parti içi dayanışma ve hak arayışıyla, MHP yoğun ziyaret trafiğiyle, İYİ Parti sosyal etkinlikler ve STK temaslarıyla, Saadet Partisi dış politika eleştirileriyle, Anahtar Parti milli hassasiyetler ve saha çalışmalarıyla, Yeniden Refah Partisi hal projesi eleştirileriyle ve Zafer Partisi çevre politikaları ve sert muhalefetiyle Alanya gündemini şekillendirdi.

AK PARTİ

​Başkan Mehmet Şarani Tavlı liderliğinde saha çalışmalarından kurumsal ziyaretlere, toplumsal etkinliklerden proje takibine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren teşkilat, haftayı oldukça verimli geçirdi.

​SAHA ÇALIŞMALARI VE SOSYAL ETKİNLİKLER

​AK Parti heyeti, hafta boyunca Alanya’nın dört bir yanında vatandaşlarla bir araya geldi. Tokar Yayla Şenliği’ne katılım sağlayan teşkilat mensupları, vatandaşlarla buluştu. Ayrıca, başta aşure programları olmak üzere çeşitli sosyal etkinliklerde yer alan Başkan Tavlı ve ekibi, toplumsal dayanışmaya katkı sundu. Önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun aile büyükleri için düzenlenen mevlit yemeğine katılım sağlayarak acı ve hatıralara ortak olundu.

​15 TEMMUZ ANMALARI VE ANLAMLI KONFERANSLAR

​Teşkilat, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü büyük bir hassasiyetle idrak etti. Garnizon Şehitliği ziyareti ile başlayan programlar; üniversitelerde düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi" ve "Türk Devlet Geleneği" konulu konferanslarla devam etti. Başkan Tavlı ve yönetimi, gün boyu süren anma programlarına ve halka yönelik aşure ikramlarına katılarak milli birlik mesajı verdi.

​TARIM VE SULAMA SORUNUNA HIZLI ÇÖZÜM

​Teşkilatın bu haftaki en önemli icraatlarından biri, Hacımehmetli ve Dinek bölgelerindeki tarımsal sulama sorununun çözümü oldu. DSİ teknik ekiplerince ekonomik ömrünü tamamladığı tespit edilen Hacımehmetli Sulama Kanalı’nın iptalinin ardından; muhtarlar ve Ziraat Odası ile koordineli bir çalışma yürütüldü. Bölgede gerçekleştirilen sondaj çalışması ile yaklaşık 750 dekarlık arazinin su ihtiyacı kesintisiz şekilde karşılanarak üreticilerin mağduriyeti giderildi.

​KURUMSAL ZİYARETLER VE TEŞKİLAT İÇİ TOPLANTILAR

​Başkan Tavlı; ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Nüfus Müdürü Mustafa Karlıbaş ve çok sayıda iş insanını ilçe başkanlığında ağırladı. Kurumsal ilişkileri güçlendiren bu görüşmelerin yanı sıra, haftalık olağan yürütme ve yönetim kurulu toplantıları ile Esnaf Komisyonu toplantıları titizlikle gerçekleştirildi. Ayrıca, "nöbetçi başkan" uygulamasıyla vatandaşların talep ve sorunları dinlendi. AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, hafta boyunca gerçekleştirdiği yeni üye kayıtlarıyla teşkilat yapısını güçlendirmeye devam etti. Hem parti içi disiplinini koruyan hem de sahadaki etkinliğini artıran teşkilat, haftayı oldukça yoğun ve sonuç odaklı bir mesai ile tamamladı.

CHP

​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Örgütü, gündemdeki "mutlak butlan" kararları ve parti içi süreçlerin yarattığı hareketliliğin gölgesinde, oldukça yoğun bir çalışma haftasını geride bıraktı

​İLÇE ÖRGÜTÜNDE BİRLİK VE KARARLILIK

​Antalya İl Yönetimi ve genel merkez süreçlerinin ilçelere yansıması, Alanya örgütünde soğukkanlılıkla karşılandı. Başkan Bülent Kandemir ve yönetim kurulu üyeleri, tüm bu süreçlere rağmen parti içi dayanışmayı en üst seviyede tutarak kurumsal faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürdü. Teşkilat, yaşanan gelişmelere karşı ortak bir tavır sergileyerek çalışmalarına devam etme kararlılığını gösterdi.

​SAHA VE SOSYAL ETKİNLİKLERDE CHP RÜZGARI

​Başkan Kandemir ve yönetimi, Alanya’nın sosyal dokusuna dokunan etkinliklerde aktif rol aldı. 22. Tokar Yayla Şenlikleri’ne; Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile katılım sağlayan heyet, vatandaşlarla doğrudan temas kurdu. Ayrıca, Alanya Pazarcılar Odası tarafından düzenlenen aşure etkinliğinde esnafla bir araya gelen CHP yönetimi, halkın talep ve görüşlerini dinledi.

​DAYANIŞMA VE HAK ARAYIŞINA DESTEK

​CHP Alanya İlçe Örgütü, parti içi hukuki süreçlere karşı gösterilen dayanışma refleksini, toplumsal hak arayışlarına da taşıdı. Görevden alınan Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz’ün gerçekleştirdiği basın açıklamasına; Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, İl Başkanı Nail Kamacı, İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve yönetim kurulu üyeleri ile tam kadro katılım sağlandı.

​Başkan Kandemir: "Hak isteyen öğretmene şiddet, demokrasiye vurulmuş ağır bir darbedir" mesajıyla öğretmenlere karşı uygulanan muameleye olan tepkisini dile getirdi. "Öğretmeni susturarak eğitim düzelmez, öğretmeni döverek gelecek kurulmaz" vurgusu yapan Kandemir, "Öğretmen yalnız değildir" mesajını güçlü bir şekilde kamuoyuyla paylaştı.

MHP

​Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan liderliğinde oldukça hareketli ve "ziyaret trafiğinin" yoğun olduğu bir haftayı geride bıraktı.

​YAYLA ŞENLİKLERİ VE SAHA TEMASI

​Hafta sonu programları kapsamında MHP heyeti, Alanya’nın kültürel etkinliklerinde aktif rol aldı. Başkan Mustafa Türkdoğan, önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları ile 22. Tokar Yayla Şenlikleri’ne katılarak bölge sakinleriyle bir araya geldi. Şenlik coşkusunun ardından Çayarası Yaylası’na da bir ziyaret gerçekleştiren MHP kadroları, vatandaşların taleplerini dinleyerek istişarelerde bulundu.

​TEŞKİLATA YOĞUN İLGİ: ZİYARETÇİ AKINI

​MHP Alanya İlçe Teşkilatı, bu hafta adeta bir "ziyaretçi akınına" sahne oldu. İş dünyasından turizmcilere, STK temsilcilerinden önceki dönem belediye başkanlarına kadar geniş bir yelpazeden gelen konuklar, Başkan Mustafa Türkdoğan’ı makamında ziyaret ederek yeni dönem için başarı dileklerini iletti. Geçmiş dönem Demirtaş Belediye Başkanı Yusuf Karagöz, Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir, Alanya Nüfus Müdürü Mustafa Karlıbaş ve mahalle başkanları,

​ALKARDER Başkanı Recep Hacıfazlıoğlu, Alanya Doğu ve Güneydoğu İşadamları Derneği Başkanı Seyithan Aladağ, iş insanları İbrahim Özdemir, Mehmet Kaya, Orhan Kıllı ve daha birçok önemli isim, Başkan Türkdoğan ile bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.

​15 TEMMUZ ANMALARINDA BİRLİK MESAJI

​MHP Alanya Teşkilatı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programlarına tam kadro katılım sağladı. Başkan Mustafa Türkdoğan’a; MHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Çörekçi, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Öz, KAÇEP Başkanı Halime Türk ve teşkilat mensupları eşlik etti. Milli birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı törenlerde, 15 Temmuz’un ruhuna uygun bir duruş sergilendi. Mustafa Türkdoğan başkanlığındaki MHP Alanya İlçe Teşkilatı; saha çalışmaları, sosyal etkinliklere katılım ve yoğun kabul süreçleriyle haftayı oldukça yoğun bir tempoda kapattı.

İYİ PARTİ

​İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hilmi Er liderliğinde haftayı yoğun bir tempo ile geride bıraktı.

​YAYLA KÜLTÜRÜ VE SOSYAL ETKİNLİKLER, ESNAF VE STK İLE GÜÇLÜ İLETİŞİM

​Başkan Hilmi Er; ilçe başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanları ve çok sayıda partili 22. Tokar Yayla Şenlikleri’ne katıldı. Yayla kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapan Başkan Er, organizasyonda emeği geçen Çamlıcalılar Dernek Başkanı Özcan Yalçın'a, tertip komitesine ve Çamlıca Mahallesi Muhtarı Mustafa Savaş’a teşekkürlerini iletti. İYİ Parti teşkilatı, Alanya’daki sivil toplum kuruluşları ve esnaf temsilcileri ile olan yakın temasını sürdürdü. Alanya Pazarcılar Odası tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katılan Başkan Er ve yönetim kurulu üyeleri, Oda Başkanı Hüseyin Gök ve ekibine misafirperverlikleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. İncekum Kalkınma Kültür ve Yardımlaşma Derneği heyetini ağırlayan teşkilat, bu yıl 7.’si düzenlenecek olan "Geleneksel İpar Gülü Yörük Oyunları Kültür Şenliği" davetini kabul ederek, yerel kültüre verdikleri desteği bir kez daha yineledi.

​15 TEMMUZ ANMALARINDA BİRLİK VURGUSU

​İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma törenlerinde yerini aldı. İlçe Başkanı Hilmi Er ve yönetim kurulu üyeleri, devletin ve milletin bütünlüğüne vurgu yapan programlara katılarak, milli birlik ve beraberlik mesajlarına destek verdi. Başkan Hilmi Er öncülüğünde hem ilçe binasındaki kurumsal çalışmaları hem de sahadaki vatandaş buluşmalarını aynı kararlılıkla sürdüren İYİ Parti, haftayı oldukça verimli noktaladı.

SAADET PARTİSİ

​Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca öncülüğünde hem parti içi çalışmalarını sürdürdüğü hem de ulusal ve yerel gündeme dair cesur çıkışlarıyla dikkat çekti.

ULUSLARARASI POLİTİKAYA SERT TEPKİ

​Başkan Hüseyin Sarıca, dış politika ve ekonomi eksenli açıklamalarda hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Fransa’daki tahkim sürecinde Türkiye’nin 1,47 milyar dolar cezaya çarptırılmasını değerlendiren Sarıca, şunları kaydetti: "Irak'ın petrolünü kaçak yollarla İsrail'e ulaştır, sonra da 86 milyon vatandaşa kişi başı 800 lira ceza ödettir; hem de bu milleti, İsrail'e destek vermiş duruma düşürerek büyük bir günahın ortağı et. Bu kabul edilebilir bir durum değildir." Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarına da değinen Sarıca, Fidan’ın söylemlerinin İsrail ve ABD’yi memnun ettiğini savunarak, "Ne yapmaya çalışıyorlar hâlâ anlayabilmiş değiliz" ifadelerini kullandı.

​NATO VE BÖLGESEL ÇATIŞMA UYARISI

​Başkan Sarıca, Türkiye’nin dış politikadaki risklerine dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu. Türkiye’nin NATO şemsiyesi altında İran ile bir çatışmaya sürüklenme ihtimalinin, 15 Temmuz benzeri bir felaket kadar büyük bir tehlike arz ettiğini belirten Sarıca, bu durumun ülke için son derece ağır sonuçlar doğurabileceği konusunda iktidarı uyardı. Parti içi çalışmalarının yanı sıra Alanya’nın yerel gündemini de yakından takip eden Saadet Partisi, deniz kirliliği konusunu gündeme taşıdı. Hafta boyunca hem ilçe teşkilatındaki çalışmaları koordine eden hem de kamuoyunun hassas noktalarına temas eden Hüseyin Sarıca, sergilediği aktif muhalefet çizgisiyle haftayı verimli ve ses getiren bir tempoyla tamamladı.

ANAHTAR PARTİ

​Anahtar Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Abdullah Akkuş liderliğinde hem saha çalışmalarına ağırlık verdiği hem de toplumsal ve milli meselelere dair net duruş sergilediği yoğun bir haftayı daha geride bıraktı

​SAHA VE YAYLA BULUŞMALARI

​Başkan Abdullah Akkuş ve teşkilat mensupları, Alanya’nın sosyal hayatının nabzını tuttu. Alanya Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı sünnet şölenine katılan heyet, çocukların ve ailelerin mutluluğuna ortak oldu. 22. Tokar Yayla Şenlikleri'nde ise özel bir çadır kurarak vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran Anahtar Parti, çay ve su ikramları eşliğinde hemşerileriyle samimi sohbetler gerçekleştirdi.

​TEŞKİLAT İÇİ GÖRÜŞMELER VE ZİYARET TRAFİĞİ

​Teşkilat binasında gerçekleştirilen ziyaretler, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dolu geçti. İş insanı Ömer Göker’i ağırlayan Başkan Akkuş, nazik ziyaretleri ve hoş sohbeti için konuğuna teşekkür ederek, istişare kültürüne verdikleri önemi bir kez daha gösterdi.

​15 TEMMUZ VE MİLLİ BİRLİK VURGUSU

​Anahtar Parti, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü derin bir hassasiyetle idrak etti. Şehitlikte düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katılım sağlayan Başkan Akkuş: "15 Temmuz, adalet duygumuza kurulmuş hain bir suikastın adıdır. Devleti güçlü kılacak olan; adalet, hukukun üstünlüğü ve herkese eşit uygulanan hukuk düzenidir." İfadelerini kullandı. Akkuş, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anarken, gazilere şükranlarını sundu ve devletin içeriden çürütülmesine izin vermeyecek bir mücadele anlayışının önemini vurguladı. Hafta boyunca sadece saha faaliyetleriyle değil, Alanya gündemine dair yaptığı basın açıklamalarıyla da dikkat çeken Abdullah Akkuş, haftanın öne çıkan siyasilerden biri oldu.

YENİDEN REFAH PARTİSİ

​Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Burhan Dündar liderliğinde, yerel sorunlara yönelik kararlı duruşu ve toplumsal meselelere duyarlılığı ile haftanın dikkat çeken siyasi aktörlerinden biri oldu.

​HAL SORUNUNA SERT ELEŞTİRİ

​Başkan Burhan Dündar, haftanın en çarpıcı çıkışlarından birini Payallar Yeni Toptancı Hali ile ilgili yaptı. Bölgedeki üreticilerin ve komisyoncuların yaşadığı mağduriyetin tahammül sınırlarını aştığını belirten Dündar, projenin tamamlanmasının geciktirilmesine sert tepki gösterdi. Dündar, "Bölge üreticimizin emeği heba olmasın, yeni halin açılması daha fazla geciktirilmemeli" diyerek yetkililere acil çözüm çağrısında bulundu.

​15 TEMMUZ’UN ANLAM VE ÖNEMİ VE SAHADA YÜKSELEN MUHALEFET

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Dündar, yayımladığı mesajda 15 Temmuz’un milletin iradesine sahip çıktığı şanlı bir direniş olduğunun altını çizdi. Burhan Dündar, Alanya siyasetinde muhalefetin gür ve çözüm odaklı seslerinden biri haline geldi. Yönetim kurulu ile yürüttüğü istişareler sonucunda oluşturduğu gündem maddelerini kamuoyuyla paylaşan Dündar, Alanya’nın sorunlarını takip etme konusundaki kararlılığını bu hafta bir kez daha ortaya koydu. Yeniden Refah Partisi Alanya Teşkilatı, Burhan Dündar başkanlığında haftayı oldukça verimli ve sonuç odaklı bir mesai ile tamamladı.

ZAFER PARTİSİ

​Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu öncülüğünde hem siyasi geçmişe dair eleştirileri hem de çevre politikalarına yönelik dikkat çekici açıklamalarıyla haftanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

​15 TEMMUZ VE SİYASİ SORUMLULUK

​Başkan Fikret Türkoğlu, 15 Temmuz’un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda devlet yönetimindeki yanlış tercihlerin ve "kandırılmanın" millete ödettiği ağır bir bedel olduğunu vurguladı. Geçmişteki FETÖ yapılanmasına verilen destekle bugün atılan adımları kıyaslayan Türkoğlu, devletin liyakat ve hukuka göre yönetilmesi gerektiğini belirterek, "Aynı hataların tekrarına izin vermemek milli bir görevdir" ifadelerini kullandı.

​"TÜRKİYE AVRUPA'NIN ÇÖPLÜĞÜ DEĞİLDİR"

​Çevre politikalarında net bir duruş sergileyen Zafer Partisi, Avrupa’dan yapılan plastik ve tehlikeli atık ithalatına sert tepki gösterdi. Türkiye'nin başka ülkelerin çöpünü işleyerek doğasının kirletilmesini kabul edilemez olarak niteleyen Türkoğlu, ithalatın tamamen yasaklanması ve denetimlerin şeffaf hale getirilmesi çağrısında bulundu. Türkoğlu, "Türk milleti Avrupa'nın çöpçüsü değildir" diyerek çevresel yıkıma karşı çözüm odaklı bir muhalefet çizgisi izledi.

Parti içi çalışmalarının yanı sıra Alanya ve ülke gündemine dair yaptığı çarpıcı ve sert açıklamalarla Fikret Türkoğlu, haftayı siyasetin vitrininde geçirdi. Zafer Partisi, ideolojik kararlılığı ve gündem belirleyen çıkışlarıyla Alanya siyasetinde etkili bir muhalefet yürütmeye devam ediyor.(Sudi Çandır)