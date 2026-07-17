Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bir yandan toplum yararına paydalı projeler üretmeye devam ederken bir yandan da toplumu bilgilendirmeye devam ediyor. Üniversiteler ile toplum arasında bilgi paylaşımı köprüsü olan ALKÜ Bilim İletişim Ofisi tarafından YÖK koordinasyonluğunda “Geleceğin Meslekleri” etkinliği yapıldı. Üniversite adaylarının tercih öncesinde dijital ve yapay zeka alanlarında tanıtımının yapıldığı etkinlik Alanya Belediyesi Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezinde gerçekleşti. 14 ve 16 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen etkinliğin ilk gününde yapay zeka, dijital tarım ve sağlıkta dijitalleşme konuları konuşulurken ikinci günde siber güvenlik ve yeşil dönüşüm alanlarında yapılacak tercihlerin önemi masaya yatırıldı.

UZMAN AKADEMİSYENLER VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ ÜNİVERSİTE ADAYLARIYLA BULUŞTU

Etkinliğin ilk gününde yapay zekâ alanını ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın İşler anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Kemal Yüce ve “Sağlıkta Dijitalleşme” alanını anlattı. Yüce’ye ALKÜ’den mezunu sağlık yazılımı sektöründe çalışan Asuman Yayla da sektörü ve öğrencilik aşamalarını üniversiteli adaylarına detaylarıyla aktardı. Tarım ülkesi olan ülkemizde tarımın son yıllarda gelişmesiyle birlikte özellikle dijital alanda kendisini iyice hissettiren dijital tarım alanını ise Doç. Dr. Fırat Arslan, Alanya İlçe Tarım Müdürü İhsan İnal ve mezun öğrenci Durmuş Akıllı, öğrencileri bilgilendirdi. Etkinliğin ikinci gününde Öğr. Üyesi Alperen Aksoy “Siber Güvenlik” alanlarında yapılacak tercihlerde bölümün geleceğini, iş olanaklarını ve avantajlarını anlattı. Yeşil dönüşüm konusunu ise Doç. Dr. Murat Aksel, ile ALKÜ Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. İlker Yusuf Naraltın ele aldı. Uzman akademisyenler, sektör temsilcileri ve mezun öğrencilerle birlikte üniversite adaylarına yapılan bilgi şöleninde aday öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Her iki etkinliğe 120’nin üzerinde öğrenci katılım sağlarken söyleşinin ardından öğrenciler bu alanlarda merak ettiklerini de sorarak öğrendiler. Etkinliğin ilk gününde Aysun Çoban ikinci gününde ise Doç. Dr. Meltem Akca moderatörlük görevini üstlendi. Etkinliklere katılan ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve Prof. Dr. Işık Bayraktar katılımcılara teşekkür belgesi takdim ederek emeklerinden dolayı teşekkür ettiler.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN TEŞEKKÜR

Meslek tanıtımlarının yapılmasında gençlerin karar süreçlerine katkı sunmanın önemine değinen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, meslek tanıtımının üniversiteler tarafından yapılmasının da güzel bir uygulama olduğunun altını çizdi. YÖK tarafından koordine edilen “Geleceğin Meslekleri” etkinlikleriyle dijital ve yapay zeka alanlarındaki bölüm ve programların üniversiteli adaylarına en iyi şekilde tanıtımının yapıldığını belirten Rektör Türkdoğan, “YÖK talimatıyla üniversitemiz Bilim İletişim Ofisi tarafından gerçekleştirilen “Geleceğin Meslekleri” etkinliklerinde gençlerimize bir bölümün adını değil, o bölümün kazandırdığı becerileri, sunduğu kariyer imkanlarını ve topluma sağladığı katkıyı daha yakından tanıma fırsatı anlatıldı. Uzman akademisyenlerimiz, sektör uzmanları ve mezun öğrencilerle bu süreç tüm detaylarıyla aday öğrencilerimize aktarıldı. Yeni dönemde gençlerimiz bu bölümlere yaptıkları tercihlerde daha bilinçli ve geleceği planlayarak yapmış olmaları hepimizin ortak sevinci olacaktır. Gençlerimize bu bilgi şölenini sunan akademisyenlerimize, ALKÜ Bilim İletişimi Ofisi çalışanlarına, sektör temsilcilerimize ve mezun öğrencilerimize teşekkür ederim. Tercih yapacak üniversite adaylarına yeni dönemin hayırlı olmasını temenni eder, hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

Kaynak: ALKÜ/BÜLTEN