Alanya Belediye Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak ve Mehmet Gülen, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak ile Akdam Mahalle Muhtarı Ramazan Tuncer, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Akdam Yaylası grup yolunda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Geçtiğimiz yıl iyileştirme, genişletme ve altyapı çalışmaları tamamlanan 10 kilometrelik yolda, asfalt öncesi çakıllama çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol asfaltlanarak hizmete açılacak. Akdam Yaylası üzerinden geçen grup yolu çalışmaların tamamlanmasının ardından çok sayıda yaylayı Konya'nın Hadim ve Bozkır ilçelerine bağlayan en kısa ve en konforlu yol haline gelecek.

KOÇAK: ALANYA’YI KOMŞU İLÇELERE BAĞLAYAN ÖNEMLİ BİR YATIRIM

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, geçen yıl bölgede altyapı ve yol genişletme çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "Eğrigöl'e yakın Akdam Yaylası'ndan başlayıp, bölgeyi Hadim ve Bozkır'a bağlayan Kızılgiriş yolunda altyapı ve genişletme çalışmalarını geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiştik. Şu anda çakıllama çalışmalarımız sürüyor. Ardından da asfalt çalışmalarına başlayacağız. Amacımız, bölgeyi hastanelerin bulunduğu ilçe merkezlerine daha güvenli ve konforlu bir şekilde bağlamak. Bu yol, bölge halkının alışveriş ve günlük ihtiyaçları için sıkça kullandığı önemli bir güzergâh. Alanya'yı komşu ilçelere bağlayacak bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

MUHTAR TUNCER: TÜM YÖRÜKLERİMİZE ALANYA BELEDİYEMİZİN ARMAĞANIDIR

Akdam Mahalle Muhtarı Ramazan Tuncer ise Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e teşekkür ederek, "Verilen sözü unutmayan Başkanımız Osman Tarık Özçlik’e selam ve teşekkürlerimi iletiyorum. Geçen yıldan bu yana bu yol üzerinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Kızılgiriş ile Akdam arasındaki zorlu kesimler tamamlandı ve menfez çalışmaları yapıldı. Şu kullanılan malzeme sahilde bile bulunmaz. İlaç gibi geldi bize. Bu hizmet, tüm Yörüklerimize Alanya Belediyemizin güzel bir armağanıdır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

ZAVLAK: BAŞKANIMIZIN SÖZLERİ TEK TEK YERİNE GETİRİLİYOR

Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak da Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hem şehir merkezinde hem de yaylalarda yoğun mesai harcadığını belirterek, "Bu bölgede 10 kilometrelik çalışmamızı tamamladıktan sonra Türkler'de 5 kilometrelik yol çalışmasına geçeceğiz. Ardından Toslak ve Soğukpınar yaylalarında çalışmalarımız devam edecek. Hava şartları elverdiği sürece ekiplerimiz, Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik'in geçen yıl verdiği sözleri tek tek yerine getirmeyi sürdürüyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi