ALANYA Oba Stadyumu, 18 Ocak Pazar günü saat 20.00'de oynanacak mücadeleye ev sahipliği yapacak. Turuncu-yeşilli ekip, taraftarının da desteğiyle ikinci yarıya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Karşılaşmanın biletlerine ve tribünlere yoğun ilgi olması bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçın ardından ara vermeden çalışmalarına başlayan Alanyaspor, hazırlıklarını dün de sürdürdü. Yoğun tempoda geçen antrenmanlarda futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekti.

PEREIRA KRİTİK MAÇI DÜŞÜNÜYOR

Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Zimbitlik Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yapıldı. Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe karşılaşması öncesi oyuncularıyla yakından ilgilenmesi ise gözlerden kaçmadı. Turuncu-yeşilli ekip, sezonun ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yaparak ligde üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu maçın hazırlıkları bugün yapılacak antrenmanla devam edecek.