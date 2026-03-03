İstanbul’da öğrencisinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik için 3 ve 4 Mart’ta ülke genelinde iş bırakma kararı alındı. Antalya’daki eğitimciler 3 Mart’ta Attalos Meydanı’nda buluşacak.

Antalya öğretmen iş bırakma eylemi 3 Mart 2026 kararı, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde yaşanan saldırının ardından gündeme geldi. Bir meslek lisesinde görev yapan Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik, 17 yaşındaki öğrencisinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

2 GÜN BOYUNCA İŞ BIRAKMA KARARI

Yaşanan olayın ardından Eğitim-İş Sendikası, 3 Mart Salı ve 4 Mart Çarşamba günleri ülke genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Eğitim-İş Antalya Şubesi de 3 Mart 2026 Salı günü saat 17.00’de Attalos Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştireceklerini açıkladı.

Şube tarafından yapılan açıklamada, eğitim emekçileri ve yurttaşlar şiddete karşı birlikte ses yükseltmeye çağrıldı.

“ARTIK TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI”

Sendikanın açıklamasında, okullarda artan şiddet olaylarına dikkat çekildi. Eğitim-İş Antalya Şubesi, “Eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanamadığı, okulların şiddet sarmalına sürüklendiği bu düzene artık tahammülümüz kalmadı. Çocuklarımızı yaşatmak ve geleceklerini aydınlatmak için gittiğimiz okullardan tabutla çıkmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fatma Nur Çelik’in ölümünün ardından sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulandı. Sendika, “Eğitimde şiddete artık yeter demek için 3 Mart Salı günü saat 17.00’de Attalos Meydanı’nda buluşuyoruz” çağrısında bulundu.

Antalya’daki bazı okullarda derslerin iki gün boyunca aksayabileceği belirtilirken, velilerin de gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Eğitimde güvenlik konusu, kentte bir kez daha gündemin ilk sırasına yerleşti.