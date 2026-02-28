RAMS Park Stadyumu'nda Ali Şansalan'ın yöneteceği kritik müsabakaya temsilcimiz Alanyaspor, kalede Victor, savunmada Hadergjonaj, Aliti, Lima, Ümit Akdağ, orta alanda Makouta, Janvier, Ruan, hücumda Meschack, Hwang ve ileri uçta da Mounie ilk 11'i başladı.

Ev sahibi Galatasaray ise sahaya, Uğur Çakır, Boey, Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz, Lang ve Osimhen ilk 11'i ile çıktı. Cemali AYDINOĞLU

CANLI ANLATIMI

34' Galatasaray bu dakikalarda baskısını artırdı.

32' Bu sefer sol kanattan Eren Elmalı bindirdi savunma araya girerek topu kornere gönderdi. Galatasaray üst üste korner kazanıyor.

30' Barış Alper sol kanattan geldi, ortaya çevirdiği topta kaleciye çarpan top önce direğe sonra da kornere gitti.

27' Alanyaspor'da Lima önceki pozisyonda topsuz alanda yaptığı faul için sarı kart gördü.

27' Sol kanatta Boey'in Jo'ya yaptığı harekete hakem faul dedi, sol kanattan serbest vuruş kullanacak Alanyaspor.

25' Galatasaray top kontrolünü elinde tutarak yaptığı paslarla Alanyaspor savunmasında boşluk arıyor.

22' GOL iptal! VAR'da yapılan kontrol sonrası ofsayt gerekçesiyle GOL iptal edildi.



22' Galatasaray, Boey'in golü ile 1-0 öne geçti.

18' Alanyaspor bu dakikalarda Galatasaray yarı sahasında pas yaparak atak oluşturmaya çalışıyor.

14' Sol kanattan açılan ortaya Mounie'den rövanşta denemesi Uğurcan için rahat bir top oldu.

12' Barış Alper'in ceza sahasına indirdiği topa kaleci Victor açılarak Osimhen'den önce müdahile etti.

10' Meschack ceza sahası dışından şut çekti ancak zayıf ve etkisiz kalan şut Uğurcan'ın kucağına gitti.

8' Ruan'ın ceza sahasına soktuğu topa Jo şut denedi ama top yan ağlarda kaldı.

5' Barış Alper zor pozisyonda topu yakalayarak içeri çevirdi Torreira topu Osimhen'e verdi. Osimhen topukla vurdu ancak kaleci buna hazırlıklıydı.

4' Galatasaray sağ kanattan Boey ve Sane iş birliğiyle orta denemesi yaptı ancak top Alanyasporlu futbolcuların araya girmesiyle taca çıktı.

1' Maç başladı