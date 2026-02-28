Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, taraftarlar Hilmi Eser, Ahmet Görgülü, Süleyman Tülü ve Uğur Veysel Okşar ile birlikte Karagözlü'yü evinde ziyaret etti. Ziyarette futbolcuların imzaladığı Alanyaspor formasını Sami Karagözlü'ye hediye eden Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte kulübümüz her zaman Sami Karagözü'nün yanında olacaktır." dedi. Ziyaret sırasında duygusal anlar da yaşandı. 35 yıldır Alanyaspor'a gönül verdiğini belirten Karagözlü, "Renklerine 35 senedir aşık olduğum camiamın yanımda olduğunu bildirmeleri ve bu ziyaret beni çok mutlu etti. İyi ki Alanyasporluyum, iyi ki böyle bir camiam var." dedi. Ziyarete katılan eski taraftarlar da kulübün vefa örneğini takdir ederek, duyarlılığından dolayı Mevlüthan Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Alanyaspor'un bu anlamlı ziyareti, spor camiasında takdir topladı. Cemali AYDINOĞLU



Kaynak: Haber Merkezi