Ortadoğu'da fitili ateşlenen ve her geçen saat şiddetini artıran ABD-İsrail ile İran arasındaki sıcak savaş, küresel bir felaketin kapılarını aralıyor. Ekonomik ve turistik dengelerin dış gelişmelere son derece duyarlı olduğu Alanya'da da yerel kamuoyunun nefesini tutarak takip ettiği krizde, tansiyonu arşa çıkaran hamle Kuzey Kore'den geldi. ABD ile ezeli bir husumet yaşayan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, savaşa doğrudan dahil olma sinyali vererek dünyayı şoke etti. Kim, gerilimi tırmandıran açıklamasında "İran talep ederse, İsrail'e karşı füzeler tedarik edeceğiz. Onları yok etmek için tek bir füze yeterli" diyerek adeta yangına körükle gitti.

TAHRAN'A GECE YARISI BOMBARDIMANI

Dört gündür kesintisiz süren kanlı hesaplaşmada, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yepyeni bir yıkıcı saldırı dalgası başlattı. Operasyonun vahim boyutunu gözler önüne seren resmi açıklama ise ABD ordusundan geldi. Cumartesi gününden bu yana İran topraklarında tam 1250'den fazla hedefin vurulduğu duyuruldu. Öte yandan, sıcak cepheden gelen acı bilançoya göre İran'daki çatışmalarda ölen Amerikan askerlerinin sayısı 6'ya tırmandı.

KÖRFEZ'DE ABD HEDEFLERİNE KAMİKAZE ŞOKU

Misilleme ateşini sınır ötesine taşıyan İran, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan ABD Büyükelçiliği'ni iki insansız hava aracıyla hedef alarak çatışmayı farklı bir boyuta sıçrattı. Bu kritik saldırının hasar boyutu ve can kaybı gizliliğini korurken, asıl dehşet verici haber Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Dubai'de Amerikan askerlerinin yoğun olarak bulunduğu bir noktayı kamikaze dronlarla vurduğunu ilan etti. Sahadan sızan kan dondurucu iddialara göre; 160'tan fazla ABD donanma personelinin bulunduğu alanda en az 40 Amerikan askeri öldü, 70 asker ise yaralandı. ABD cephesi ise bu ağır kayıp iddiaları karşısında henüz resmi bir doğrulama yapmadı.

LÜBNAN SINIRINDA KANLI BİLANÇO: 52 ÖLÜ

Savaşın alevleri sadece Körfez'i değil, Doğu Akdeniz kıyılarını da sardı. Çatışmalar dün sabah saatleri itibarıyla resmen Lübnan sınırına taşındı. İsrail güçleri ile Hizbullah arasında başlayan yoğun çapraz ateş, bölgesel savaş kabusunu gerçeğe dönüştürdü. Lübnanlı resmi makamların yaptığı ilk açıklamalara göre, İsrail'in düzenlediği acımasız saldırılarda en az 52 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki tüm aktörlerin namlularını birbirine çevirdiği bu devasa kaos ortamı, uluslararası uçuşlar ve güvenlik açısından Alanya dahil tüm Akdeniz çanağında büyük bir tedirginlik yaratmaya devam ediyor.