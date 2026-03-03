İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece saatlerinde Tahran’a yönelik yeni bir operasyon başlattığını duyurdu. ABD ordusu ise cumartesi günü başlayan saldırılardan bu yana İran’da 1250’den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.

Sahadaki gelişmelerle birlikte çatışmaların şiddeti artarken, taraflardan gelen açıklamalar tansiyonun düşmediğini gösteriyor. İran’da hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi.

İRAN’DAN RİYAD VE DUBAİ HAMLESİ

İran, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki ABD Büyükelçiliği’ni iki insansız hava aracıyla hedef aldığını duyurdu. Saldırıya ilişkin resmi hasar ve can kaybı açıklaması yapılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde ABD askerlerinin bulunduğu bir noktayı kamikaze insansız hava araçlarıyla vurduğunu açıkladı. Sahadan gelen ilk bilgilere göre 160’tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu bölgede en az 40 askerin hayatını kaybettiği, 70’inin yaralandığı iddia edildi. ABD makamları söz konusu iddiaları henüz doğrulamadı.

ÇATIŞMALAR LÜBNAN SINIRINA SIÇRADI

Dün sabah saatlerinde çatışmalar Lübnan sınırına da yayıldı. İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı ateş başladı. Lübnanlı yetkililer, İsrail saldırılarında en az 52 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu gelişmeler, krizin yalnızca İran ve İsrail arasında kalmadığını; bölgesel aktörlerin de doğrudan çatışma sürecine dahil olduğunu gösteriyor.

KUZEY KORE’DEN “FÜZE TEDARİKİ” MESAJI

Kriz derinleşirken Kim Jong-un yaptığı açıklamada, “İran talep ederse İsrail’e karşı füzeler tedarik edeceğiz. Onları yok etmek için tek bir füze yeterli” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore’nin olası bir askeri destek kararı alması durumunda, Orta Doğu’daki çatışmanın küresel bir boyut kazanabileceği değerlendiriliyor. Bölgedeki diplomatik temasların ise henüz sonuç vermediği bildiriliyor.