Ziraat Bankası’nın Antalya genelinde başlattığı 300 bin TL’ye kadar borç kapatma kredisi kampanyası, farklı bankalara borcu olan vatandaşlara 24 aya varan vade ve tek taksit imkânı sunuyor.

Antalya ve özellikle Alanya’da artan yaşam maliyetleri, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını çevirmekte zorlanan birçok vatandaşı yeni arayışlara yöneltiyor. Bu süreçte 300 bin TL’ye kadar borç kapatma kredisi uygulaması devreye alındı.

Kampanya kapsamında farklı bankalara olan kredi ve kredi kartı borçları tek çatı altında toplanabiliyor. Böylece vatandaşlar her ay birden fazla ödeme yerine tek taksit ödeme imkânı elde ediyor.

24 AYA VARAN VADE SEÇENEĞİ

Antalya borç kapatma kredisi paketinde 24 aya kadar vade sunuluyor. Başvurusu onaylanan kredi tutarı, doğrudan ilgili bankalara aktarılıyor ve mevcut borçlar kapatılıyor.

Bankadan yapılan bilgilendirmeye göre başvuruların ortalama 3 gün içinde sonuçlanması hedefleniyor. Özellikle düzenli geliri bulunan vatandaşlar, emekliler ve kamu çalışanları için ek değerlendirme kolaylıkları sağlanabiliyor.

Alanya’da kira, mutfak ve fatura giderlerinin son dönemde ciddi şekilde arttığı düşünüldüğünde, birden fazla bankaya ödeme yapan aileler için tek taksit modeli bütçe planlamasını bir nebze sadeleştiriyor. Ama burada asıl mesele… aylık taksitin gerçekten karşılanabilir olması.

ŞUBEDEN VE MOBİL ÜZERİNDEN BAŞVURU

Başvurular, Antalya genelindeki şubeler üzerinden yapılabiliyor. Ön başvuru ise mobil bankacılık kanalıyla gerçekleştirilebiliyor. Şubeye gidecek vatandaşların güncel borç dökümleriyle başvurması gerekiyor.

Onay sürecinin ardından oluşturulan ödeme planı kişiye özel hazırlanıyor. Alanya’da farklı bankalara borcu olanlar için borç birleştirme yöntemi, özellikle yüksek faizli kredi kartı borçlarını tek kalemde kapatma amacıyla tercih ediliyor.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Kampanyadan yararlanabilmek için düzenli gelir beyanı ve belirli seviyede kredi notu aranıyor. Üst limit olan 300 bin TL kredi, toplam borcu yüksek olan vatandaşlar için toplu kapatma imkânı sunabiliyor.

Ekonomi çevreleri ise borç kapatma kredisi kullanacak vatandaşlara temkinli olunması çağrısında bulunuyor. Yeni krediyle eski borcu kapatmanın tek başına çözüm olmadığını, aylık ödeme kapasitesinin net şekilde hesaplanması gerektiğini hatırlatıyor.

Çünkü borcu kapatmak rahatlatır… ama yanlış planlama yeni bir yük oluşturabilir.