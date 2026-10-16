ALANYA Engelsiz Yaşamevi Derneği, emeğin, azmin ve umudun buluşacağı anlamlı bir konser düzenlemeye hazırlanıyor. Derneğin yıllardır destek verdiği otizmli iki öğrencinin üniversiteyi kazanarak müzik eğitimine başlaması, hem dernek yönetimi hem de aileleri için büyük bir gurur kaynağı oldu.

KONSER GELİRİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE AKTARILACAK

Engelsiz Yaşamevi Derneği Başkanı Gülnur Erbudak Ağca, iki öğrencinin başarısını kutlamak ve eğitim yolculuklarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek konsere tüm Alanya halkını davet etti.

Ağca, yaptığı açıklamada, “Emek verdiğimiz, destek olduğumuz ve ailelerine bu zorlu yolda yol arkadaşlığı yaptığımız iki özel öğrencimizin üniversiteyi kazanmasının gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı mutluluğu sizlerle paylaşacağımız gecede, dernek gönüllülerimizden oluşan Türk Halk Müziği Koromuz sahne alacak” dedi.

Koro üyeleri ile saz ekibinin tamamen gönüllülük esasıyla ve büyük bir özveriyle hazırlandığını belirten Ağca, konserden elde edilecek gelirin tamamının öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak amacıyla kullanılacağını ifade etti.

BAŞARILARINI PİYANO PERFORMANSLARIYLA PAYLAŞACAKLAR

Gecenin en özel anlarından biri de Ahmet Mert ve Alaz’ın gerçekleştireceği piyano performansları olacak. Üniversiteyi kazanarak önemli bir başarıya imza atan iki öğrenci, müzik yeteneklerini sahneye taşıyacak.

Başarılarıyla diğer otizmli bireylere ve ailelerine de ilham veren öğrenciler, azim ve emekle nelerin başarılabileceğini bir kez daha gösterecek.

Tüm Alanya halkını 27 Ekim’de Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenecek bu anlamlı geceye davet eden Gülnur Erbudak Ağca, “Gelin, onların başarılarına ve mutluluğuna birlikte tanıklık edelim” ifadelerini kullandı.