ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yaklaşık dokuz yıldır beklenen yeni nesil Roadster modelini 15 Ekim 2026'da Teksas'ta düzenlenen etkinlikte tanıttı. Tesla CEO'su Elon Musk'ın katıldığı gösteride, SpaceX teknolojilerinden yararlanılarak geliştirilen elektrikli spor otomobilin kısa süreliğine havalanabildiği ve havada manevra yapabildiği gösterildi. Şirket, yeni Roadster'ın seri üretimine 2028 yılında başlamayı hedefliyor.

TESLA ROADSTER HAVADA TAKLA ATTI

Waco yakınlarındaki SpaceX test tesisinde gerçekleştirilen tanıtımda Roadster, özel olarak hazırlanan kavisli rampaya tırmandı. Aracın alt bölümündeki vakum fanları sayesinde ters konumdayken yüzeye tutunabildiği, ardından rampadan ayrılarak havada kendi etrafında döndüğü ve tekerleklerinin üzerine iniş yaptığı görüldü.

https://t.co/KBWjjWknXe — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

Gösterinin devamında Roadster, Tesla'nın Cybercab, Cybertruck, Semi, Model Y ve Model 3 araçlarının üzerinden havalanarak geçti. Bu manevralarda SpaceX mühendisliğiyle geliştirilen soğuk gaz iticilerinden yararlanıldı. Ancak gösterilen teknoloji, bir uçağın gerçekleştirdiği sürekli uçuş yerine kısa süreli havalanma ve kontrollü iniş kabiliyeti sunuyor.

600 LİTRELİK BASINÇLI HAVA SİSTEMİ

Yeni Roadster'ın en önemli özelliklerinden biri, yaklaşık 600 litre basınçlı hava kapasitesine sahip itici sistemi oldu. Araçta bulunan 10 soğuk gaz iticisi, depolanan basınçlı havayı kontrollü biçimde dışarı püskürterek ek itiş kuvveti oluşturuyor. Sistem, geleneksel roket yakıtı yerine sıkıştırılmış gaz kullanmasıyla ayrılıyor.

Roadster'ın altına yerleştirilen vakum fanları ise otomobili yol yüzeyine doğru çekerek yüksek hızlarda yol tutuşunu artırmayı amaçlıyor. Tesla'nın tanıtımda paylaştığı bilgilere göre sistem, yaklaşık 2G seviyesinde yol tutuş performansı sağlayabilecek şekilde tasarlandı. Bu değerin farklı yol ve pist koşullarında bağımsız testlerle doğrulanması gerekiyor.

0'DAN 96 KM HIZA 0,81 SANİYEDE

Tesla'nın tanıtım sırasında açıkladığı performans verileri de öne çıktı. Şirket, Roadster prototipinin 0'dan 60 mil/saate, yani yaklaşık 96,6 kilometre/saate, 0,81 saniyede ulaştığını duyurdu. İticilerin desteğiyle elde edildiği belirtilen bu sonuç, henüz bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulanmış bir seri üretim otomobil rekoru niteliği taşımıyor.

Elon Musk, yeni Roadster'ın pist performansında da önemli sonuçlar elde edeceğini savundu. Ancak aracın Nürburgring gibi uluslararası pistlerde kaydedilmiş, bağımsız olarak doğrulanmış bir tur zamanı henüz açıklanmadı. Bu nedenle Tesla'nın performans hedefleriyle kesinleşmiş rekorların birbirinden ayrılması gerekiyor.

2017'DE TANITILDI, ÜRETİM 2028'E KALDI

Yeni nesil Roadster'ın geçmişi Kasım 2017'ye uzanıyor. Tesla, modelin ilk tanıtımında üretimin 2020 yılında başlamasını hedeflemişti. Ancak geliştirme sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle araç yıllarca seri üretime geçemedi. Ekim 2026'daki gösteriyle birlikte ilk tanıtımdan bu yana yaklaşık dokuz yıl geçmiş oldu.

Tesla CEO'su Elon Musk, 15 Ekim'deki etkinlikte seri üretim için 2028 yılını işaret etti. Bu takvim gerçekleşirse Roadster, başlangıçta açıklanan üretim hedefinden sekiz yıl sonra müşterilere ulaşabilecek. Şirketin daha önce birden fazla kez üretim takvimini değiştirmiş olması nedeniyle yeni tarih de kesin teslimat garantisi anlamına gelmiyor.

TESLA'NIN RESMÎ VERİLERİYLE YENİ GÖSTERİ ARASINDA FARK VAR

Tesla'nın Türkiye'deki resmî Roadster sayfasında yer alan önceki teknik bilgilerde 0'dan 100 kilometre/saate hızlanma süresi 2,1 saniye, azami hız 400 kilometre/saatin üzerinde ve tahmini menzil 1.000 kilometre olarak belirtiliyor. Bu değerler, şirketin 2017'de duyurduğu ilk nesil tasarım hedeflerine dayanıyor.

15 Ekim 2026'daki gösteride açıklanan 0,81 saniyelik hızlanma sonucu ise SpaceX teknolojisinden yararlanan yeni prototipe ait. Dolayısıyla iki performans verisi aynı donanım ve test koşullarını temsil etmiyor. Tesla'nın seri üretim versiyonlarının kesin menzil, batarya kapasitesi ve hızlanma değerlerini ayrıca açıklaması bekleniyor.

ÜÇ FARKLI DONANIM SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

Yeni Roadster için Performance, Thrust ve Rocket olarak adlandırılan üç farklı donanım seçeneği gündeme geldi. Performance versiyonunun geleneksel elektrikli spor otomobil özelliklerine odaklanması, Thrust seçeneğinin ise soğuk gaz iticileriyle hızlanma performansını artırması öngörülüyor. Rocket versiyonu, havalanma ve özel manevra kabiliyetleriyle serinin en gelişmiş seçeneği olarak konumlandırılıyor.

Ancak tanıtımda gösterilen prototip özelliklerinin tamamının müşterilere teslim edilecek otomobillerde bulunup bulunmayacağı kesinleşmiş değil. Özellikle basınçlı hava iticilerinin günlük kullanım koşulları, bakım gereksinimleri ve güvenlik sistemleri seri üretim açısından önem taşıyor.

UÇAN ROADSTER TRAFİĞE ÇIKABİLECEK Mİ?

Tanıtımda gerçekleştirilen gösteriler, Roadster'ın özel hazırlanmış bir alanda kısa süreli havalanabildiğini ortaya koydu. Bununla birlikte aracın halka açık yollarda aynı manevraları gerçekleştirmesine izin verileceği anlamına gelmiyor. Havalanma özelliğinin ticari kullanımı için araç güvenliği, trafik mevzuatı ve gerektiğinde havacılık düzenlemeleri kapsamında değerlendirmeler yapılması gerekecek.

Ayrıca gösteride kullanılan otomobilin prototip olması, sistemin yolcu taşırken nasıl çalışacağı sorusunu gündeme getiriyor. Tanıtımdaki havalanma manevraları araçta insan bulunmadan gerçekleştirildi. Bu nedenle yolculu kullanımda güvenlik ve performans sonuçları henüz ortaya konulmuş değil.

FİYAT VE TESLİMAT TARİHİ BELİRSİZ

Tesla, Roadster için geçmiş yıllarda rezervasyon toplamaya başlamıştı. Şirketin önceki duyurularında 200 bin dolar seviyesinde başlangıç fiyatı gündeme gelirken özel versiyonlar için daha yüksek tutarlar açıklanmıştı. Ancak bu rakamların 2028'de üretilmesi hedeflenen yeni versiyonlar için geçerli olacağı doğrulanmadı.

Yeni Roadster'ın Türkiye satış fiyatı, sipariş koşulları ve teslimat takvimi konusunda da kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor. Tesla'nın Türkiye'deki resmî internet sitesinde Roadster'a ilişkin teknik bilgiler ve güncelleme kayıt seçeneği yer alırken yeni model için kesin bir Türkiye satış tarihi belirtilmiyor.

15 Ekim 2026'daki tanıtım, Tesla'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Roadster projesinde önemli bir aşama olarak öne çıktı. Bununla birlikte aracın gerçek başarısı, gösterideki performansın seri üretim koşullarında tekrarlanabilmesine, güvenlik gerekliliklerinin karşılanmasına ve açıklanan 2028 üretim hedefinin gerçekleşmesine bağlı olacak.