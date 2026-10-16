Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), eğitim ve araştırma altyapısını geliştirmek amacıyla hazırlanan yeni tesislerini hizmete açtı. Üniversite yönetiminin bildirdiğine göre, yaklaşık 30 bin 199 metrekare inşaat alanına sahip Merkezi Derslik Binası ile birlikte yeni bir Sanat Galerisi öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Dört katlı olarak inşa edilen merkezi binada; 4 büyük amfi, 5 küçük amfi, 5 büyük salon derslik ve 7 laboratuvar yer alıyor. Tıp, diş hekimliği, mühendislik, mimarlık, fen-edebiyat ve ziraat fakültesi öğrencileri temel bilim derslerini bu ortak merkezde alacak. Binada ayrıca lisansüstü eğitim gören öğrenciler için kameralı tez savunma salonu da bulunuyor.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ VİZYONU

Açılışta konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bu yatırımların kurumun araştırma üniversitesi hedeflerine doğrudan katkı sunacağını açıkladı. Yılmaz, farklı yönetim dönemlerinde başlanan bu projenin tamamlanmasının, üniversiteyi ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir noktaya taşıyacağını belirtti.

MERKEZİ DERSLİKLER NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'deki araştırma üniversiteleri, son yıllarda farklı disiplinlerin bir arada çalışabilmesi adına merkezi eğitim binalarına ağırlık veriyor. Çoklu fakülte kullanımına uygun tasarlanan bu yapılar, laboratuvar ve amfi gibi fiziksel kaynakların ortak kullanımıyla akademik verimliliği artırmayı temel alıyor.

50 YILLIK TARİH KAYIT ALTINDA

Program kapsamında ayrıca üniversitenin yarım asırlık geçmişini anlatan "50. Yıl Kitabı"nın tanıtımı yapıldı. Kitabın editörlerinden BUÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan, eserin üniversite fikrinin ilk ortaya çıktığı 1965 yılından başladığını aktardı. Arşiv belgeleri ve dönemin tanıklarıyla hazırlanan kitap, 11 Nisan 1975'te resmiyet kazanan kuruluş sürecini ve kentin bu süreçteki rolünü detaylandırıyor. Etkinlik, "50 Yıllık Zaman Cetveli" sergisinin gezilmesi ve akademisyenlere plaket takdimiyle sona erdi.